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Запад намерен препятствовать развитию военно-промышленного комплекса России с помощью более жёстких режимов экспортного и санкционного контроля. Такое заявление сделал первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в статье для издания Financial Times.
Он подчеркнул, что назначение президентом России Владимиром Путиным на должность главы Минобороны экономиста Андрея Белоусова указывает на то, что вся экономика страны в настоящее время нацелена на производство вооружения.
По словам Адейемо, это результат усилий США и ряда других стран по использованию жёстких режимов экспортного и санкционного контроля, целью которого было причинение ущерба российскому военно-промышленному комплексу.
Также чиновник подчеркнул, что в планах США ограничить возможности России импортировать компоненты, необходимые для производства боеприпасов, ракет и бронетехники.
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По словам Адейемо, это результат усилий США и ряда других стран по использованию жёстких режимов экспортного и санкционного контроля, целью которого было причинение ущерба российскому военно-промышленному комплексу.
Также чиновник подчеркнул, что в планах США ограничить возможности России импортировать компоненты, необходимые для производства боеприпасов, ракет и бронетехники.
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Анастасия Чинкова