Считали невозможным. Запад потрясён темпами роста ВПК России

Фото: istockphoto/RomanBabakin
Страны НАТО удивлены и обеспокоены быстрым ростом мощностей России в области военного производства. В свою очередь, европейская оборонная промышленность двигается медленными темпами.
Испанская газета El Pais отмечает, что российские предприятия военно-промышленного комплекса наращивают производство такими темпами, которые многие западные политики считали невозможными. Как полагают обозреватели издания, отношения России и Запада при самом оптимистичном сценарии останутся неизменными и уж точно не улучшатся. В этом случае положение НАТО не из приятных.
В случае прихода к власти в США Дональда Трампа, учитывая его выпады в сторону партнёров по Североатлантическому альянсу, будущее самого блока находится под большим вопросом. В западных странах пытаются объяснить своим гражданам необходимость наращивания военных расходов, чтобы не допустить превосходства России. Однако многие простые люди отказываются видеть в РФ врага. Недавний опрос в Великобритании показал, что около 70% британцев хотели бы видеть Путина лидером своей страны.
Читайте также:
Путин: Смысла в НАТО уже нет, это лишь инструмент американской внешней политики
В США раскрыли горькую правду о безопасности Европы
Столтенберг заявил об отсутствии явной военной угрозы для стран НАТО
В случае прихода к власти в США Дональда Трампа, учитывая его выпады в сторону партнёров по Североатлантическому альянсу, будущее самого блока находится под большим вопросом. В западных странах пытаются объяснить своим гражданам необходимость наращивания военных расходов, чтобы не допустить превосходства России. Однако многие простые люди отказываются видеть в РФ врага. Недавний опрос в Великобритании показал, что около 70% британцев хотели бы видеть Путина лидером своей страны.
«Мы живём сейчас действительно в очень опасные времена», — прокомментировал ситуацию в НАТО и на Западе в целом офицер британской разведки.
Читайте также:
Путин: Смысла в НАТО уже нет, это лишь инструмент американской внешней политики
В США раскрыли горькую правду о безопасности Европы
Столтенберг заявил об отсутствии явной военной угрозы для стран НАТО
Александр Бойцов