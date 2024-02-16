Считали невозможным. Запад потрясён темпами роста ВПК России

Правительство Японии уделило внимание заявлениям Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, и выступило против северокорейской позиции относительно проблемы похищения японских граждан. Об этом сказал главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на своей регулярной пресс-конференции.

"Мы считаем совершенно неприемлемой позицию [Северной Кореи], согласно которой, проблема похищенных граждан была полностью разрешена", – отметил политик. Также он подчеркнул, что японское правительство будет стремиться решить не только проблему похищений, но и вопросы, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. “В этом отношении никаких изменений в нашей позиции нет", – добавил генсек, отказавшись комментировать дальнейшие заявления Ким Ё Чжон.



Ранее Ким Ё Чжон заявила, что намерение премьер-министра Кисиды улучшить отношения с Северной Кореей можно приветствовать, если оно искреннее. В то же время Ким Ё Чжон пояснила, что в настоящее время северокорейское руководство "не имеет никакой концепции по улучшению корейско-японских отношений и не интересуется контактом". Она подчеркнула, что высказанная позиция является ее "личным взглядом" и что она "не в том положении, чтобы официально оценить корейско-японские отношения".



Александр Климов