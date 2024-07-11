В Минобороны ФРГ прокомментировали готовящееся размещение американских РСМД

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения. Об этом информирует радио Deutschlandrundfunk.
Писториус отметил, что размещение американских систем даст Берлину время на разработку собственных систем вооружения. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон выполнит данное обязательство даже в случае победы на будущих президентских выборах Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Новое оружие будет с гораздо большей дальностью действия, чем то, которое есть в Европе в настоящее время.
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Екатерина Коршунова