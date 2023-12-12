В Минобороны Украины высказались об увольнении главкома ВСУ Залужного

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Вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или других украинских командующих не стоит. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?», – пояснил Умеров.
12 декабря Умеров встретился с главкомом Залужным и командующим Сухопутных войск Сырским. В Минобороны Украины пояснили, что Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Они также обсудили основные потребности ВСУ, усиление фортификаций вдоль всей линии соприкосновения, а также вопросы мобилизации в стране.
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Элина Позднякова