Захарова прокомментировала возможность смены Зеленского на Залужного

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Приход к власти на Украине главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Валерия Залужного не изменит ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.
По мнению дипломата, действующий президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный не являются самостоятельными политическими фигурами. Захарова добавила, что киевские власти находятся в управлении своих хозяев, которыми являются США.
Прежде сообщалось, что высокопоставленные должностные лица ведущих стран Запада обсуждают возможность смещения с поста Зеленского. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По его информации, следующей кандидатурой на пост президента Украины может стать Залужный.
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Прежде сообщалось, что высокопоставленные должностные лица ведущих стран Запада обсуждают возможность смещения с поста Зеленского. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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Анастасия Крестьянова