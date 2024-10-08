В Минцифры предложили блокировать анонимные рекламные звонки

Фото: istockphoto/BrianAJackson
Операторам мобильной связи следует начать блокировать анонимные спам-звонки. А компании, занимающиеся массовыми обзвонами абонентов, должны будут предоставлять информацию о цели телефонного вызова.
Соответствующий проект закона опубликован министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ для широкого общественного обсуждения. Суть нового регламентирующего документа сводится к тому, чтобы граждане при поступлении телефонного вызова видели, кто и с какой целью им звонит. В случае непредоставления компанией-рекламодателем информации о цели звонка он будет просто блокироваться.
Данные должны будут автоматически передаваться от одного мобильного оператора другому, а после источник звонка отобразиться на телефоне абонента. При этом граждане смогут либо вообще отказаться от массовых обзвонов, либо выбирать только те компании, которые им интересны. Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство РФ.
Читайте также:
В Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков
В России планируют запустить новую систему блокировки спам-звонков
Раскрыты источники получения спамерами телефонных номеров россиян
Александр Бойцов