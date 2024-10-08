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В Минцифры предложили блокировать анонимные рекламные звонки

08 октября 2024, 08:38
Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Операторам мобильной связи следует начать блокировать анонимные спам-звонки. А компании, занимающиеся массовыми обзвонами абонентов, должны будут предоставлять информацию о цели телефонного вызова.


Соответствующий проект закона опубликован министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ для широкого общественного обсуждения. Суть нового регламентирующего документа сводится к тому, чтобы граждане при поступлении телефонного вызова видели, кто и с какой целью им звонит. В случае непредоставления компанией-рекламодателем информации о цели звонка он будет просто блокироваться.

Данные должны будут автоматически передаваться от одного мобильного оператора другому, а после источник звонка отобразиться на телефоне абонента. При этом граждане смогут либо вообще отказаться от массовых обзвонов, либо выбирать только те компании, которые им интересны. Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство РФ.

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Глава МАГАТЭ Гросси высказался о гибели сотрудника Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Угрозы сотрудникам Запорожской АЭС неприемлемы
08 октября 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Угрозы в адрес сотрудников Запорожской атомной электростанции являются неприемлемыми. Они прямо противоречат сложившимся принципам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси. Так он прокомментировал реакцию Государственного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на убийство сотрудника ЗАЭС в пятницу, 4 октября. В публичном заявлении ГУР не опровергается причастность ведомства к совершённому преступлению, а также прямо говорится об «угрозе возмездия» по отношению к другим людям, работающим на станции.

По словам главы МАГАТЭ, подобные угрозы мешают сотрудникам, которые никак не отвечают за военную и политическую обстановку, выполнять свои обязанности на их и без того опасной и очень ответственной работе. Уточняется, что представители агентства общались с киевскими властями, которые не подтвердили и не опровергли участие в убийстве работника ЗАЭС.

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Куба запросила статус страны-партнера БРИКС
Перейра: Куба запросила статус страны-партнера БРИКС с помощью России
08 октября 2024, 06:58

Фото: istock/btgbtg

Правительство Кубы направило официальную просьбу о присоединении к блоку БРИКС в статусе страны-партнера.
Запрос был передан российскому президенту Владимиру Путину, который на данный момент возглавляет объединение, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра.

«Куба официально обратилась с просьбой о включении в БРИКС как страны-партнера в письме к президенту России Владимиру Путину», — написал Перейра в своем блоге в социальной сети X.
Он отметил, что Куба видит в БРИКС ключевого игрока на мировой арене, особенно для стран Глобального Юга.

Напомним, посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва ожидает участие делегации Кубы на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Президент Мигель Диас-Канель получил приглашение лично от Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что БРИКС также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сейчас в объединение БРИКС входят 17 стран, среди которых Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия. К саммиту намерены присоединиться лидеры и других государств.

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В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через «формулу Зеленского»
08 октября 2024, 06:40

В рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обсуждают мирное урегулирование конфликта на Украине, однако основное внимание сосредоточено на «формуле Зеленского».
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова.Жданова отметила, что на Западе пытаются продвигать «мертворожденную» формулу украинского президента Владимира Зеленского, при этом игнорируя реальное положение дел. Россия, по ее словам, не видит смысла участвовать в таких инициативах, которые пытаются «продать» Москве под видом «нового формата».

«Любые переговоры должны основываться на реальных геополитических условиях и учитывать факты на земле, как это было предложено президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года», — добавила Жданова.
Ранее Владимир Путин выдвинул свои мирные предложения, включающие немедленное прекращение огня и начало переговоров при условии вывода украинских войск с новых российских регионов и отказа Украины от вступления в НАТО.

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В Китае прошло световое шоу дронов по случаю дня рождения Путина
08 октября 2024, 06:20

Фото: Сайт Кремля

В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, в честь 72-го дня рождения президента России Владимира Путина состоялось впечатляющее световое шоу с использованием дронов.
Десятки беспилотников взмыли в ночное небо, выстроившись в портрет российского лидера, создавая уникальный визуальный эффект.

Организаторы шоу также вывели в небе надпись "Happy Birthday, Mr. President" ("С Днем рождения, мистер президент"), которая светилась яркими огнями.

Поздравления Владимиру Путину прозвучали не только в Китае. В Африке его поздравили с помощью музыкальных выступлений и коллективных акций. В Нигере местные рэп-исполнители записали песню в честь президента России, а в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, представители общественных организаций также выразили свои поздравления. Ученики школы имени Льва Толстого в Мали и жители Центральноафриканской Республики, изучающие русский язык в Русском доме в Банги, хором пожелали Путину здоровья и успехов.

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Грузия захотела помириться с Россией
Премьер Грузии Кобахидзе: примирение с Россией — приоритет для правительства
08 октября 2024, 03:50

Фото: istock/Timur Malazoniia

Примирение с Россией является ключевым приоритетом для правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»,
Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что прагматичный подход и мирное урегулирование конфликта с Россией остаются важнейшими задачами правительства.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — сказал Кобахидзе в ходе презентации предвыборной кампании партии. Его слова передает РИА Новости. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН выразил готовность содействовать историческому примирению между Грузией, Абхазией и Северной Осетией. В Тбилиси положительно восприняли эти заявления, что отмечено в сообщении «Национальной службы новостей».

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Ким Чен Ын отправил Путину поздравления с днем рождения
08 октября 2024, 02:14

Фото: сайт Кремля

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, назвав его своим «самым близким другом».
Сообщение с поздравлением было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Позвольте мне из Пхеньяна поздравить вас с днем рождения и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе», — говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР всегда будет стоять на стороне России и поддерживать её.В своем послании лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы и двусторонних отношений между странами, а также заверил в «всесторонней и бескорыстной поддержке российской армии и народа» в их справедливом деле.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита БРИКС в Казани. Как уточнили в Кремле, договоренность об отдельной встрече глав государств официально подтверждена.

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Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США
Подполковник Дэвис: «план победы» Зеленского не имеет смысла
08 октября 2024, 02:07

Американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис раскритиковал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его лишённым смысла и противоречивым. Об этом Дэвис заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Ранее Зеленский сообщил в интервью ABC News, что намерен обсудить свой «план победы» с союзниками на встрече в Рамштайне 12 октября. При этом украинский лидер выразил надежду на достижение мира через военные действия, что вызвало у экспертов в США недоумение.

«Он говорит, что не будет никаких переговоров, а потом заявляет, что хочет дипломатического разрешения конфликта. Это противоречием», — отметил Дэвис.
По мнению подполковника, Зеленский запутался в политико-дипломатических терминах, не понимая различий между дипломатией и военным урегулированием.

Ранее сообщалось, что украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая.

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Разведка США обвинила Россию во влиянии на американцев перед выборами президента
Разведка США обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты перед выборами
08 октября 2024, 01:44

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Американская разведка заявила, что Россия предпринимает попытки повлиять на избирателей в ключевых колеблющихся штатах перед президентскими выборами 5 ноября.
Об этом сообщил представитель офиса директора Национальной разведки США на специальном брифинге, не предоставив при этом конкретных доказательств.

«Россия нацелилась на колеблющиеся штаты для проведения операций по влиянию, которые наиболее заметны именно в этих регионах», — отметил он.
Также представитель разведки указал, что спецслужбы не могут оценить эффективность предполагаемых попыток вмешательства. По его словам, эти действия направлены на поддержку бывшего президента Дональда Трампа. В то же время, Иран, как утверждается, оказывает поддержку вице-президенту Камале Харрис.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл эти заявления голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал отсутствие доказательств таких утверждений.

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Трамп заявил, что украинцы гибнут из-за того, что президентом США является не он
08 октября 2024, 00:45

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы продолжают гибнуть в военных действиях, потому что президентом Соединённых Штатов сейчас является не он.
«Многие люди жили бы сегодня, и Украина оставалась бы Украиной. Это действительно плохое руководство США. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Все это понимают», — сказал Трамп в своём выступлении.
Трамп неоднократно критиковал действия нынешней администрации США, возлагая на неё ответственность за продолжение конфликта в Украине. По его мнению, более активная роль Вашингтона в урегулировании ситуации могла бы предотвратить эскалацию и спасти жизни тысяч людей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, где Трамп будет представлять Республиканскую партию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении доработать «план победы» и представить его общественности. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

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