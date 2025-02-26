В Московской области впервые заметили редкую бабочку

Фото: Минэкологии МО / Ф.С.Пудовиков
На территории Московской области впервые обнаружили голубянку блёклую, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Этот вид бабочки считается обитателем более южных широт. Его обнаружили в ходе мониторинга объектов растительного и животного мира, проводимого для ведения Красной книги Московской области.
Голубянка блёклая, или голубянка бледная, – бабочка из семейства голубянок, появление которой в Подмосковье стало сюрпризом. Крылья самцов окрашены в голубой цвет с чёрным чешуйчатым опылением, крылья самок имеют однотонно серый оттенок.
В министерстве напомнили, что сегодня почти три четверти видов животных из Красной книги Московской области – это 269 таксонов беспозвоночных, в основном насекомых. Особое место среди них занимают бабочки, которых насчитали 117 видов. В в их числе – редкие представители семейства голубянок, такие, как зефир дубовый, хвостатка падубовая, червонец гелла, голубянка орион и многие другие.
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Голубянка блёклая, или голубянка бледная, – бабочка из семейства голубянок, появление которой в Подмосковье стало сюрпризом. Крылья самцов окрашены в голубой цвет с чёрным чешуйчатым опылением, крылья самок имеют однотонно серый оттенок.
«Обнаружение голубянки блёклой в Подмосковье – важное событие, подчеркивающее необходимость постоянного мониторинга и изучения изменений в наших экосистемах для сохранения редких видов», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.До недавнего времени ареал голубянки блеклой не простирался севернее Воронежской и Белгородской областей. И только с 2020 года бабочка начала появляться в Тульской и Рязанской областях. Обнаружение её в Подмосковье говорит о заметном расширении ареала, изменениях климата, появлении кормовых баз для гусениц и взрослых особей.
В министерстве напомнили, что сегодня почти три четверти видов животных из Красной книги Московской области – это 269 таксонов беспозвоночных, в основном насекомых. Особое место среди них занимают бабочки, которых насчитали 117 видов. В в их числе – редкие представители семейства голубянок, такие, как зефир дубовый, хвостатка падубовая, червонец гелла, голубянка орион и многие другие.
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Лора Луганская