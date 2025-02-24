Жителей Московской области предупредили о начале брачного сезона у бобров

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Подмосковные бобры, в отличие от большинства других животных, уже начали активно готовится к весне. Причём в приоритете у них – вовсе не строительство плотин, а продолжение рода, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Бобры – крупнейшие грызуны в Европе и вторые по величине в мире. Их роль в поддержании здоровья экосистем велика. Это настоящие архитекторы, создающие плотины в речных поймах, что приводит к появлению новых водных угодий и живописных бобровых лугов. Деятельность бобров по валке деревьев и расчистке прибрежной растительности помогает естественному обновлению экосистемы», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что эти животные известны своей моногамностью. Образуя пару, они хранят верность друг другу всю жизнь.
Самки приносят потомство только раз в год, поэтому брачный сезон особенно важен для сохранения вида. Беременность длится более трёх месяцев. Бобрята рождаются весной, когда вокруг достаточно пищи для подрастающего поколения.
В Минэкологии напомнили, что бобры не представляют угрозы для человеческого жилья. При встрече с этими животными рекомендуется не беспокоить их, а наблюдать за ними издалека.
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Лора Луганская