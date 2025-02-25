Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по числу подсчитанных воробьёв

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Московская область заняла третье место среди регионов России по числу подсчитанных воробьёв. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Завершилась Всероссийская перепись пернатых «Воробьи на кустах», организованная Союзом охраны птиц России. Воробьёв подсчитали в 81 регионе страны.
Помимо этого, кормовую базу птиц снижают современные технологии озеленения, когда газоны из монокультур стригутся до появления семян. В сельской местности причиной сокращения поголовья может быть интенсивное применение пестицидов. Впрочем, как считают ученые, пока тревогу бить рано.
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«В акции приняли участие более 15 тыс. наблюдателей, которые зарегистрировали свыше 207 тысяч воробьёв. Подмосковье оказалось в числе лидеров, заняв третье место, зарегистрировав порядка 10 тыс. птиц в 359 точках. На первом месте – Москва, на втором – Рязанская область», – рассказали в ведомстве.Как отметили в региональном Минэкологии, в последние годы орнитологи заметили, что популяция этого вида в России, особенно в крупных городах, медленно сокращается. Главные причины пока не названы. По мнению биологов МГУ имени Ломоносова, лимитирующим фактором можно считать монолитное строительство. Дело в том, что фасады современных домов лишены небольших щелей и укромных мест, где обычно гнездятся воробьи.
Помимо этого, кормовую базу птиц снижают современные технологии озеленения, когда газоны из монокультур стригутся до появления семян. В сельской местности причиной сокращения поголовья может быть интенсивное применение пестицидов. Впрочем, как считают ученые, пока тревогу бить рано.
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Лора Луганская