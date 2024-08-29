В Москве нетрезвый мужчина угрожал прохожим саблей

Фото: istockphoto/Believe_In_Me
На северо-западе Москвы полицейские задержали пьяного мужчину, который шёл по улице, размахивая саблей, и угрожал прохожим. Как выяснилось, таким образом он хотел познакомиться с понравившейся ему девушкой.
О случившемся рассказали в столичной прокуратуре. В сообщении указано, что лихой рубака подошёл к группе молодых людей около дома на Пятницкой улице. Затем безо всякого повода он достал из ножен саблю и принялся размахивать ею, угрожая «порубить всех в капусту». Рука пьяного держала холодное оружие нетвёрдо, да и координация движений подвела, поэтому ребята сами обезоружили дебошира, а затем передали его в руки подъехавших полицейских.
В отношении 56-летнего жителя Митино, каковым оказался несостоявшийся пластун, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). С девушкой познакомиться таким нестандартным способом мужчине не удалось.
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