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В Москве нетрезвый мужчина угрожал прохожим саблей

29 августа 2024, 11:32
Фото: istockphoto/Believe_In_Me

Фото: istockphoto/Believe_In_Me

На северо-западе Москвы полицейские задержали пьяного мужчину, который шёл по улице, размахивая саблей, и угрожал прохожим. Как выяснилось, таким образом он хотел познакомиться с понравившейся ему девушкой.


О случившемся рассказали в столичной прокуратуре. В сообщении указано, что лихой рубака подошёл к группе молодых людей около дома на Пятницкой улице. Затем безо всякого повода он достал из ножен саблю и принялся размахивать ею, угрожая «порубить всех в капусту». Рука пьяного держала холодное оружие нетвёрдо, да и координация движений подвела, поэтому ребята сами обезоружили дебошира, а затем передали его в руки подъехавших полицейских.

В отношении 56-летнего жителя Митино, каковым оказался несостоявшийся пластун, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). С девушкой познакомиться таким нестандартным способом мужчине не удалось.

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#уголовное ук
#хулиганство
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#рф
#москва
Боррель: ЕС не смог выделить Киеву €6 млрд евро помощи из-за вето Венгрии
29 августа 2024, 11:59

Фото: istockphoto/xbrchx

Более шести миллиардов евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными. Причина этой ситуации заключается в вето, наложенным Венгрией.
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, куда он прибыл вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Это совещание было перенесено главой европейской дипломатии из Будапешта в Брюссель в качестве наказания Венгрии за визиты премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай в июле и его «несогласованные» с Еврокомиссией мирные инициативы.

По словам Борреля, эти средства уже зарезервированы на соответствующих счетах, но не могут быть переданы европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву из-за несогласия Венгрии.

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#венгрия
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На Украине прошли обыски у главы Одесского облсовета
«Страна.ua»: у главы Одесского облсовета Диденко прошли обыски
29 августа 2024, 11:46

Фото: istockphoto/reflection_art

На Украине НАБУ провела обыски у главы Одесского областного совета Григория Диденко. Об этом информирует «Страна.ua».
Кроме того, обыски проводятся у Лилии Томашевской, которая фактически является главой аппарата Одесского областного совета и близкой соратницей Диденко. Оба они являются членами президентской партии «Слуга народа». На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

До этого в Днепровском городском совете Украины начались обыски в связи с хищением средств чиновниками, выделенных на бомбоубежища. На данный момент нет информации о задержаниях.

Ранее глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко оказался под подозрением в незаконном обогащении на сумму свыше 56 миллионов гривен (примерно 123,8 миллиона рублей).

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#депутат
#украина
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Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной F-16 над РФ
29 августа 2024, 11:08

Фото: istockphoto / KuntalSaha

Командующий Вооружёнными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм, его страна не накладывала ограничений на использование Украиной истребителей F-16, в том числе над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в RT.
«Мы не вводили никаких ограничений на использование или дальность действия F-16, при условии соблюдения законов войны», — сказал Эйхельсхейм в интервью нидерландским СМИ, отвечая на вопрос об использовании истребителей Украиной над территорией России.

Ранее МИД РФ заявил, что США и их союзники по НАТО создают риски вооружённого столкновения с Россией, что может привести к катастрофическим последствиям. Поставки F-16 Киеву будут рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере.

Россия считает, что военные поставки Украине мешают мирному урегулированию, вовлекают НАТО в противостояние и являются «игрой с огнём». Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью. США и НАТО напрямую участвуют не только поставками, но и подготовкой кадров в разных странах.

В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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#сша
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#лавров
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Замглавы Россотрудничества Швецов рассказал об изменении взглядов на РФ в Европе
29 августа 2024, 11:06

Фото: istockphoto/ffikretow

В Европе постепенно изменяются взгляды на украинский конфликт, Россию и возможности сотрудничества с Москвой. От полного неприятия российской стороны в Старом свете уже отошли.
Об этом заявил в разговоре с РИА Новости заместитель главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Павел Швецов.

Например, некоторые немецкие университеты в этом году изъявили готовность принять участие в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя ещё в прошлом году категорически отказывались в них участвовать, сообщил он агентству на полях Международного муниципального форума БРИКС.

Швецов отметил, что в Европе, несмотря на все небылицы, рассказываемые СМИ, идёт переосмысление украинского кризиса и роли в нём России. Наблюдаются положительные сдвиги, особенно в области гуманитарного сотрудничества с Москвой, заключил чиновник.

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#европа
#конфликт
#россия
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Вашингтон затягивает выделение Киеву $50 млрд за счёт доходов от активов РФ
29 августа 2024, 10:46

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Переговоры западных стран о выделении Киеву $50 млрд под залог замороженных зарубежных активов России затягиваются. Причиной этого являются требования Соединённых Штатов.
Как передаёт портал Euractiv со ссылкой на собственные источники, Вашингтон требует от Евросоюза гарантий сохранения антироссийских санкций на более длительный период. В настоящее время ЕС продлевает ограничения против России каждые шесть месяцев.

Белый дом настаивает на том, чтобы европейские союзники увеличили срок действия антироссийских санкционных пакетов как минимум до одного года. Американцы опасаются, что при очередном продлении какая-либо из стран, например, Венгрия, выскажется против. Тогда финансовые обязательства, вместо того, чтобы покрываться за счёт активов России, лягут на Евросоюз и США.

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#ес
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#евросоюз
#активы
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Боррель призвал снять все ограничения на применение Киевом западного оружия
29 августа 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

Верховный председатель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал снять все ограничения на применение Киевом оружия, поставляемого западными союзниками.
Глава европейской дипломатии заявил, что оборудование и вооружения, которые Запад поставляет Украине, должно использоваться полностью, чтобы ВСУ могли наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним, передаёт ТАСС. Об этом он сказал перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Боррель призвал поставлять Киеву больше систем противовоздушной обороны.

Эта встреча была перенесена решением Борреля из Будапешта в Брюссель, чтобы наказать Венгрию за визиты премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай в начале июля, а также за «несогласованные» с Еврокомиссией мирные инициативы.

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#ес
#всу
#запад
#вооружения
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В Госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторения судьбы Дурова
Депутат Госдумы Шеремет: уехавшие из России могут повторить судьбу Дурова
29 августа 2024, 10:01

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Уехавшие из Российской Федерации могут повторить судьбу основателя Telegram Павла Дурова. С таким заявлением выступил депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Он призвал всех известных и публичных людей, которые покинули Россию, «очнуться и не быть дураками». По его словам, необходимо помнить о нависшей опасности.

«Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач», — сказал Шеремет в беседе с агентством.

Депутат отметил, что задержание Дурова во Франции показывает избирательность «палочной демократии на Западе».

Напомним, что 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа, при выходе из частного бизнес-джета, был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям.

Источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову сообщил, что Telegram несколько лет игнорировал обращения властей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Председатель Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу с сентября
29 августа 2024, 09:38

Фото: сайт Кремля

С 1 сентября в России вступят в силу ряд новых законов. О некоторых из них рассказал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В частности, в российских школах обязательными станут уроки труда, сообщил депутат в своём телеграм-канале. Он отметил, что трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Кроме того, если говорить о новинках в школьной программе, то вместо привычного ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

С 1 сентября все организации образования — школы, детские сады, высшие учебные заведения, вузы и техникумы, вне зависимости от форм собственности, — будут вывешивать на фасадах своих зданий или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации, сообщил спикер нижней палаты парламента.

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#депутат
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Связь с жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно затруднена
Мирошник: Связь с жителями атакованной ВСУ части Курской области осложнена
29 августа 2024, 09:35

Фото: istockphoto / IherPhoto

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что сложно установить связь с мирными жителями Курской области, оказавшимися в зоне вторжения ВСУ. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Взаимодействие с людьми, которые сейчас находятся на этой территории, затруднено», — отметил Мирошник.

По его словам, связь в основном поддерживается через людей, которые совершают вылазки в эти районы.

«Я общался с ребятами, которые каждый день рискуют, чтобы тайно вывезти тех, кто не смог уехать — маломобильных людей, передумавших уезжать. Они ведут людей с территории, где хозяйничают украинские боевики, сообщают в каком состоянии дома, нужно ли покормить собаку», — добавил посол.

Мирошник указал, что люди отказываются уезжать по разным причинам. Например, они не могут оставить своё хозяйство или уехать, исходя из своих личных соображений.

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