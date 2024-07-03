Во Франции неизвестные похитили легендарный меч в Камне

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Неизвестные во Франции вынули из скалы меч Дюрандаль, по легенде принадлежавший рыцарю Роланду, и унесли его, передает La Depache со ссылкой на мэра города Рокамадура Доминика Ленфанта.
Меч находился на высоте 10-метровой скалы неподалеку от города. Длина меча составляет 80 сантиметров. Он является собственностью государства и был выкован специально для нанесения несмертельных ранений, иными словами выполнял декоративную функцию.
Согласно легенде, мечом владел рыцарь Роланд, служивший королю Карлу Великому в VIII веке. В одном из сражений, ангелы ниспослали Роланду этот меч. Его окружили враги и чтобы не передавать великое оружие в руки неприятеля, он подбросил его в воздух. Меч пролетел сотни километров и врезался в скалу близ Рокамадура.
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Олег Дикий