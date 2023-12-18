В МВФ оценили возможности Украины «продержаться» без помощи Запада

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Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила предположение о том, как долго Украина сможет существовать без финансовой поддержки западных стран. В интервью Financial Times она утверждает, что без такой помощи Украина сможет продержаться лишь несколько месяцев.
По ее мнению, в таком сценарии экономическое развитие страны может быть серьезно под угрозой. Отсрочка в предоставлении этой поддержки заставит Киев прибегнуть к печати денег, как это было в 2022 году.
Георгиева подчеркнула важность избежать задержек в финансовой поддержке, так как это могло бы создать дополнительное давление на Украину, вынуждая ее адаптироваться в момент, когда экономика страны вернулась к более благоприятным перспективам.
Ранее сообщалось, что МВФ планирует пересмотреть программу расширенного финансирования Украины с возможным предоставлением следующей транша помощи в размере около 900 миллионов долларов.
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Георгиева подчеркнула важность избежать задержек в финансовой поддержке, так как это могло бы создать дополнительное давление на Украину, вынуждая ее адаптироваться в момент, когда экономика страны вернулась к более благоприятным перспективам.
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Артем Кузьмин