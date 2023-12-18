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В МВФ оценили возможности Украины «продержаться» без помощи Запада

Глава МВФ Георгиева: Украина продержится пару месяцев без денежной помощи Запада
18 декабря 2023, 01:28
Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила предположение о том, как долго Украина сможет существовать без финансовой поддержки западных стран. В интервью Financial Times она утверждает, что без такой помощи Украина сможет продержаться лишь несколько месяцев.
По ее мнению, в таком сценарии экономическое развитие страны может быть серьезно под угрозой. Отсрочка в предоставлении этой поддержки заставит Киев прибегнуть к печати денег, как это было в 2022 году.

Георгиева подчеркнула важность избежать задержек в финансовой поддержке, так как это могло бы создать дополнительное давление на Украину, вынуждая ее адаптироваться в момент, когда экономика страны вернулась к более благоприятным перспективам.


Ранее сообщалось, что МВФ планирует пересмотреть программу расширенного финансирования Украины с возможным предоставлением следующей транша помощи в размере около 900 миллионов долларов.

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Трамп обвинил США в ситуации на Ближнем Востоке
Трамп: Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США
18 декабря 2023, 01:40

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине Вашингтона, и теперь может обернуться катастрофой.
«США позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что такое утверждение относится и к украинскому конфликту, при этом «возможно, даже и в большей степени».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#трамп
#израиль
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Spotify официально прекратил работу в России
Spotify официально ликвидировал компанию в РФ спустя 9 лет после создания юрлица
18 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock

Единственная организация, являвшаяся юридическим лицом музыкального стримингового сервиса Spotify в России, завершила свою работу после девяти лет с момента основания, передает ТАСС.
Данные из Единого госреестра юридических лиц свидетельствуют о ликвидации компании с 14 декабря. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спотифай» было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года.

Заявление о ликвидации сервиса было подано 6 февраля 2023 года. Сам шведский музыкальный сервис прекратил свою работу в России 11 апреля 2022 года.

Ранее было объявлено о намерении Spotify уволить 17% своего персонала из-за повышения затрат и «сильного замедления экономического роста». Глава компании Даниель Эк выразил признательность коллегам за преданность делу и отметил сложность принятого решения, назвав масштаб урезания персонала впечатляющим для многих.

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Россияне захотели создать ассоциацию и добиться открытия границ с Финляндией
Yle: россияне создают ассоциацию, чтобы добиться открытия границ с Финляндией
18 декабря 2023, 00:48

Фото: iStock/naumoid

Российские граждане и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, стремятся создать ассоциацию для защиты своих интересов, сообщило издание Yle.
Одной из основных целей этой организации является открытие восточной границы с Россией.

Первое собрание прошло в Центральной библиотеке Хельсинки. Его посетили, в том числе, финские граждане.

Организатор Карина Терехова отметила, что ассоциация будет решать проблемы, связанные с закрытием границы и решениями правительства, которые затрагивают права различных меньшинств и финнов.

Она также подчеркнула, что трудности могут возникнуть не только у россиян, но и у других граждан, особенно в случаях, когда у пожилых родственников есть семейные связи через границу.

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#путин
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Правящая коалиция Сербии лидирует на парламентских выборах с 47,1%
Премьер Брнабич: Правящая коалиция Сербии лидирует на выборах с 47,1%
18 декабря 2023, 00:35

Фото: iStock/rarrarorro

На парламентских выборах в Сербии лидирует правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». По словам премьер-министра Аны Брнабич, её результат после обработки половины бюллетеней превысил 47%.
«После 50% обработанных бюллетеней на избирательных пунктах, где могут быть ещё минимальные изменения, я хотела бы сообщить гражданам Сербии, что наша коалиция «Сербия не должна останавливаться» на этот момент, то есть на 50% обработанных результатов, получает 47,1%», — цитирует ТАСС слова сербского премьера.

На 18:00 (20:00 мск) явка на выборах в Сербии составила 51,93%. Уточняется, что в стране работало более восьми тысяч избирательных участков.

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В Италии заявили о несовместимости исламизации с ценностями Европы
Премьер Италии Мелони: процесс исламизации несовместим с ценностями Европы
18 декабря 2023, 00:31

Фото: iStock/StockByM

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о процессе исламизации в Европе, который, по ее словам, отдален от ценностей европейской цивилизации, пишет индийская газета Hindustan Times.
Эту позицию политик отразила на фоне фестиваля, проводимого правой партией «Братья Италии» в Риме, где также присутствовал британский коллега Риши Сунак. 

Она подчеркнула, что исламские культурные центры в Италии получают финансирование от Саудовской Аравии, где действует шариат. Мелони отметила далекое от европейских ценностей движение исламизации в Европе.

Ранее политолог Дмитрий Леви предупредил о возможном усилении проблем с мигрантами в Европе. Он отметил, что страны должны быть готовы к возможному обострению проблем с уже проживающими на территории государств гражданами арабских стран.

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#солдат
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Премьер Словакии Фицо: Запад использует Украину для ослабления РФ
18 декабря 2023, 00:19

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны используют Украину для того, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Об этом пишет Alo.rs.
По его словам, большинство стран Евросоюза «одержимы Украиной и ненавистью к России». Фицо связывает это с заявлением государств Запад о возможности нападения РФ а одну из стран НАТО.

«Украину используют в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне», — цитирует издание слова Фицо.

Он также назвал Украину «золотым теленком» для компаний, специализирующихся на продаже оружия.

«Боюсь, что во имя этих геополитических целей западные государства будут воевать с Россией до последнего украинского солдата, мы недалеки от этой цели», — подчеркнул премьер-министр.

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#запад
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СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного
18 декабря 2023, 00:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование после обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.
По словам представителей ведомства, дело было открыто по статье о незаконном приобретении, использовании и распространении специальных технических устройств для получения информации.

«СБУ инициировала уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из предполагаемых мест пребывания главнокомандующего ВСУ, Валерия Залужного», — подчеркнули в СБУ.
Ранее информация издания «РБК Украина» со ссылкой на свои источники говорила о найденной аппаратуре для прослушивания на рабочем месте главкома. Позднее также стало известно об обнаружении аналогичных устройств у сотрудников Залужного.

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У Владимира Путина появился первый потенциальный конкурент на выборах
«Ъ»: У Владимира Путина появился первый потенциальный конкурент на выборах
18 декабря 2023, 00:09

Фото: сайт Кремля

​В Москве в воскресенье, 17 декабря, состоялось собрание инициативной группы, которая поддержала выдвижение в качестве кандидата в президенты РФ журналистки Екатерины Дунцовой. Об этом сообщает «Ъ».
Отмечается, что в мероприятии принимали участие более 700 сторонников, из которых 522 вошли в инициативную группу. Это превышает законодательный минимум в 500 человек.

Штаб Дунцовой планирует в понедельник подготовить пакет документов, который она во вторник, 19 декабря, передаст в Центризбирком. Журналистка при регистрации инициативной группы сможет открыть избирательный счет и начать сбор подписей.

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#выборы
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Брата Байдена обвинили в получении денег за решение его задач
WP: Джеймс Байден получал деньги за связанные с обязанностями брата задачи
17 декабря 2023, 23:35

Фото: The White House

Брат президента США Джо Байдена, Джеймс, в течение продолжительного времени получал деньги за выполнение политических задач, связанных с обязанностями его брата, нынешнего лидера США, пишет The Washington Post.
Согласно данным издания, «брат президента Байдена в течение десятилетий извлекал финансовую пользу из своих связей с влиятельным братом». В течение 36 лет, когда Джо Байден работал в Сенате США, затем в течение восьми лет на посту вице-президента и в течение трех лет, проведенных им на посту президента, работа Джеймса как «консультанта по найму и за кулисами политического влияния» часто была связана с делами его брата.

Ранее в Конгрессе США было заявлено о найденном чеке, который мог поставить Байдена в компрометирующее положение. Документ указывал на получение Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, когда американская медицинская компания платила за поиск инвесторов из Ближнего Востока.

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