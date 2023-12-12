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В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады

Бобровская: мобилизация на Украине провалена, берут количеством, а не качеством
12 декабря 2023, 21:51
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. Об этом она сообщила в интервью украинскому изданию «Телеграф».
По словам Бобровской, войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. Она отметила, что это является следствием некоторого расслабления общества из-за скоро обещанной победы и методами работы территориальных центров комплектования.

Бобровская подчеркнула, что отдельным аспектом является возраст мобилизованных. Депутат заключила, что ни в одном из случаев «мужчины 50 «плюс», или даже 45 «плюс» не покажут физическую результативность, как мужчины 30 - 35 «плюс».


Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически обвинил подлежащих мобилизации украинцев в том, что они не хотят вкладываться в защиту страны. Подоляк заключил, что характер следующий мобилизации будет сложным, однако необходимым.

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#украина
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«Вагнеровцы» эффектно вернулись на фронт, штурмом взяв опорный пункт ВСУ у Клещеевки
Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» в составе «Ахмата» штурмом взяли позиции ВСУ у Клещеевки
12 декабря 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы отряда «Камертон» спецназа «Ахмат», состоящего из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» добились тактических успехов к северу от Клещеевки в районе дач, штурмом взяв опорный пункт СУ. Об этом сообщил военкор Александр Симонов.
«Парни только ворвались на фронт и уже штурманули важный укреп ВСУ, находящийся на ключевой высоте. В свойственной для них манере: малыми штурмовыми группами, дерзко, напористо, напрямую через «открытку» в 400 метров», - написал Симонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что противник не ожидал нападения.

Ранее Daily Beast писало, что ВСУ лишатся живой силы и не смогут удерживать фронт, если конфликт затянется. В материале издания говорится, что через несколько лет Киеву не хватит людей для удержания позиций и обороны страны. Отмечается, что украинские войска несут колоссальные потери на линии боевого соприкосновения — как минимум семьдесят тысяч военнослужащих погибли, а сто двадцать тысяч были ранены.

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#всу
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В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
Daily Beast: ВСУ скоро не будет хватать людей для сдерживания натиска России
12 декабря 2023, 16:46

Фото: iStock/Nzpn

ВСУ лишатся живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется. Об этом сообщает Daily Beast.
В материале издания говорится, что через несколько лет Киеву не хватит людей для удержания позиций и обороны страны. Отмечается, что украинские войска несут колоссальные потери на линии боевого соприкосновения — как минимум семьдесят тысяч военнослужащих погибли, а сто двадцать тысяч были ранены. 

Как стало известно, в госпиталях Украины солдаты заражаются устойчивыми к сильным антибиотикам бактериями, что оказывает негативное воздействие на реальное положение дел. Авторы статьи добавляют, что с наступлением холодов приближается «голодная катастрофа».

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#всу
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#киев
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В Германии предупредили Украину о предстоящем кошмаре
Бизнесмен Дотком: ВСУ погибнут из-за нехватки оружия
12 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Правительство США обрекает на смерть украинских военных, заставляя продолжать их боевые действия без достаточного вооружения. Так написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«Вашингтон заставляет Украину воевать с ограниченным бюджетом, а это означает, что еще больше украинцев погибнут. Байден безответственный. Он не дает начаться мирным переговорам и продолжает свой прокси конфликт с Россией», — отметил Дотком.

По его словам, российская армия побеждает на поле боя, в виду того, что ее ВПК не имеет ограничений в бюджете.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что киевские власти не обращают внимание на бедственное положение украинской армии, которая несет колоссальные потери.

По его словам, киевские власти никак не помогают бойцам. А пока они воюют на линии боевого соприкосновения, в Киеве продолжается обычная жизнь. Для примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах. Кривонос отметил, что это выводит военных из себя.

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Мэр Донецка заявил, что Украина намеренно устраивает гуманитарную катастрофу
Кулемзин: Украина намеренно делает все для гуманитарной катастрофы в Донецке
12 декабря 2023, 15:19

Фото: istock / DenKuvaiev

Украина сознательно делает все, чтобы создать в Донецке гуманитарную катастрофу. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин, сообщает РАИ Новости.

Кулемзин в своем телеграм-канале провел трансляцию, в ходе которой отвечал на вопросы зрителей. Жители города жаловались мэру на перебои с  водо-, электро- и теплоснабжением в некоторых районах из-за обстрелов ВСУ.

«Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа», — заявил Кулемзин.
Он сказал, что благодаря работе главы ДНР и министерства трудности получается решать быстро, и ситуация в скором времени стабилизируется.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что киевские власти не игнорируют бедственное положение украинской армии, которая несет колоссальные потери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
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#всу
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«Поля усеяны могилами»: ВСУ находятся в бедственном положении
Генерал ВСУ Кривонос: власти Киева игнорируют бедственное положение ВСУ
12 декабря 2023, 14:53

Фото: iStock/JARAMA

Киевские власти не обращают внимание на бедственное положение украинской армии, которая несет колоссальные потери. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами», — отметил он.

По его словам, киевские власти никак не помогают бойцам. А пока они воюют на линии боевого соприкосновения, в Киеве продолжается обычная жизнь. Для примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах. Кривонос отметил, что это выводит военных из себя. «Власть дразнит тигра, который может жестко ответить», - заключил украинский генерал в отставке.

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#всу
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На Украине планируют увеличить налоги или обесценить гривну ради ВСУ
12 декабря 2023, 13:34

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина вместе с союзниками задумались о «рискованных» вариантах финансирования ВСУ.
Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко, пишет Bloomberg.

В том случае, если Запад не сможет в будущем оказывать помощь Киеву, украинские власти могут пойти на повышение налогов, а также обесценивание гривны. Рассматривается вариант запуска печатного станка и массовой эмиссии гривны для повышения поступлений денег в бюджет. 

Но все эти решения влекут за собой негативные последствия, говорит Марченко.

В прошлом году Национальный банк Украины выпустил около 400 млрд гривен (10,9 млрд долларов) через покупку гособлигаций. Это помогло Украине продержаться до момента получения средств от Запада.

Плюсы такого варианта нивелировал стремительный рост инфляции. Министерство финансов продолжает настаивать на девальвации гривны Национальным банком Украины. Это позволит увеличить налоговые поступления за счёт повышения таможенных сборов.
В планах Украины покрыть дефицит бюджета за счёт внешнего финансирования в размере более 40 млрд долларов. Но, как отметил Марченко, более двух третей финансирования ещё не подтвердили. 

«Если нехватка внешней помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останется только неприятный выбор», —заявила главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.
С августа по октябрь 2023 года объём выделенной помощи Украине снизился до 2,11 миллиарда евро (-90% в годовом выражении). Его сократили до самого низкого уровня с февраля 2022 года на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. 

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Авиаперевозчик SAS поддержал Украину и убрал из меню напиток Nesquik
12 декабря 2023, 13:11

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Авиаперевозчик «Скандинавские авиалинии» (SAS) убрал из бортового меню шоколадный напиток Nesquik.
Таким образом он продемонстрировал солидарность с Украиной, информирует норвежский телеканал TV2.

«Мы можем подтвердить, что мы убрали шоколадный напиток Nesquik из ассортимента бортового питания», –передают в сообщении.
По словам авиаперевозчика, это было сделано после того, как компания Nestlé оказалась в украинский список.

Ранее сообщалось, что Украина внесла в список «международных спонсоров войны» производителей PepsiCo и Mars. Причиной стало партнёрство с российской стороной.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ закупили в Германии партию химикатов. Об этом пишет РИА Новости.

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Песков: поддержка Украины со стороны Запада не может изменить ход спецоперации
12 декабря 2023, 12:49

Фото: iStock/Andrii Atanov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, «вкаченные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какого-то успеха на линии боевого соприкосновения». Песков подчеркнул, что и дальнейшая западная помощь не принесет каких-либо результатов в пользу Киева.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.

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МВФ оценил сроки завершения украинского конфликта
МВФ заложил в негативный прогноз «сворачивание» конфликта на Украине в 2025-м
12 декабря 2023, 12:31

Фото: iStock/ffikretow

Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменном в следующем году. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что согласно базовому сценарию противостояние завершится в следующем году. Как стало известно, МВФ разработал для Украины и ее экономики три сценария, включая позитивный.

По позитивному сценарию Украину ожидают высокие финансовые, миграционный приток и рост производительности. При таком стечение обстоятельств рост украинского ВВП может составить до десять процентов через два года. В этом году Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 4,5 процента.

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