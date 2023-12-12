В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады

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Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. Об этом она сообщила в интервью украинскому изданию «Телеграф».
По словам Бобровской, войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. Она отметила, что это является следствием некоторого расслабления общества из-за скоро обещанной победы и методами работы территориальных центров комплектования.
Бобровская подчеркнула, что отдельным аспектом является возраст мобилизованных. Депутат заключила, что ни в одном из случаев «мужчины 50 «плюс», или даже 45 «плюс» не покажут физическую результативность, как мужчины 30 - 35 «плюс».
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически обвинил подлежащих мобилизации украинцев в том, что они не хотят вкладываться в защиту страны. Подоляк заключил, что характер следующий мобилизации будет сложным, однако необходимым.
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Бобровская подчеркнула, что отдельным аспектом является возраст мобилизованных. Депутат заключила, что ни в одном из случаев «мужчины 50 «плюс», или даже 45 «плюс» не покажут физическую результативность, как мужчины 30 - 35 «плюс».
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Екатерина Коршунова