В Мьянме попросили Россию присоединиться к борьбе с терроризмом в стране

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Председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи обратился к РФ с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним, передает РИА Новости.
По словам председателя партии, власти Мьянмы ставят основной целью обеспечение всех возможных мер безопасности на национальном уровне. Кхин Йи отметил, что за последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные».
Политик заключил, что происходящее в стране является настоящим терроризмом.
Напомним, в 2021 году возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. В прошлом году 29 человек погибли, 56 человек пострадали из-за военного удара по лагерю для перемещённых лиц на границе Мьянмы с КНР.
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Политик заключил, что происходящее в стране является настоящим терроризмом.
Напомним, в 2021 году возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. В прошлом году 29 человек погибли, 56 человек пострадали из-за военного удара по лагерю для перемещённых лиц на границе Мьянмы с КНР.
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Екатерина Коршунова