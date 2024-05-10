АСЕАН открыта для взаимодействия с РФ, заявил постпред

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Ассоциация стран Юго-Восточной Азии готова к взаимодействию с РФ, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Соединённых Штатов. Об этом заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов в беседе с РИА Новости.
«В нынешних условиях ассоциация, находясь под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников, стремящихся любыми способами изолировать Россию и вытеснить ее на периферию региональных процессов, остается открытой для взаимодействия с нашей страной», — заявил дипломат.Как утверждает Загайнов, связи РФ и АСЕАН «прошли испытания временем», поскольку исторически Россия выстраивала свои отношения со странами Юго-Восточной Азии, основываясь на «равноправии и взаимном уважении», никогда не навязывая свою волю партнерам в регионе.
В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Сингапур, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Бруней, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор планируется в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСАЕН.
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