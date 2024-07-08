Белый дом анонсировал несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО

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На саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о предоставлении помощи Украине. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, Североатлантический альянс собирается объявить о новых действиях, направленных на укрепление военного и политического партнёрства для помощи Украине.
Кирби уточнил, что речь идёт в первую очередь об объявлениях, касающихся воздушной обороны, средств сдерживания и оборонно-промышленной базе.
Ранее издание Politico писало, что представители НАТО разработали план по предоставлению долгосрочной военной помощи Киеву, чтобы возможная администрация кандидата в президенты США Дональда Трампа не смогла этому помешать.
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Кирби уточнил, что речь идёт в первую очередь об объявлениях, касающихся воздушной обороны, средств сдерживания и оборонно-промышленной базе.
Ранее издание Politico писало, что представители НАТО разработали план по предоставлению долгосрочной военной помощи Киеву, чтобы возможная администрация кандидата в президенты США Дональда Трампа не смогла этому помешать.
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Анастасия Чинкова