Генсек НАТО заявил, что не обещал скорого вступления Украины в альянс

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО. Об этом он сказал в интервью CBS News.
На вопрос корреспондента, почему Украина не может рассчитывать на членство в ЕС в ближайшие год или два, генсек НАТО ответил, что этот процесс довольно трудоемок и имеет массу препятствий. Первым минимальным условием вступления является прекращение войны с Россией. Именно поэтому альянс продолжит поставлять Киеву оружие чтобы добиться победы Украины, заявил Столтенберг.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что надеялся бы услышать на грядущем съезде НАТО в Вашингтоне «что-то похожее на приглашение».
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