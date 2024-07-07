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Генсек НАТО заявил, что не обещал скорого вступления Украины в альянс

Столтенберг: Украина, возможно, вступит в НАТО в следующем десятилетии
07 июля 2024, 23:45
Фото: IStock/Michele Ursi

Фото: IStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО. Об этом он сказал в интервью CBS News.


На вопрос корреспондента, почему Украина не может рассчитывать на членство в ЕС в ближайшие год или два, генсек НАТО ответил, что этот процесс довольно трудоемок и имеет массу препятствий. Первым минимальным условием вступления является прекращение войны с Россией. Именно поэтому альянс продолжит поставлять Киеву оружие чтобы добиться победы Украины, заявил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что надеялся бы услышать на грядущем съезде НАТО в Вашингтоне «что-то похожее на приглашение».

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Макрон отказывается выступать с заявлениями до подсчета голосов
Figaro: Макрон не выступит с обращением до объявления результатов выборов
07 июля 2024, 23:29

Фото: IStock/AdrianHancu

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах, чтобы огласить формирование нового правительства. Об этом 7 июля сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
«В соответствии с республиканской традицией, он подождет формирования нового национального собрания, чтобы принять необходимые решения», — приводит его слова издание.
Газета также пояснила, что нынешний президент Франции внимательно следит за подсчетом голосов дабы сохранить «суверенность выбора французского населения».

Весь период голосования, начиная с первого тура по всей стране проносятся волны протеста. Для разгона участников несанкционированных митингов полиция применяет слезоточивый газ.

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В Италии выступили за торговлю с Россией
Глава ИРТП Пелаццо: мы готовы торговать с Россией, но в евро
07 июля 2024, 22:17

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил РИА Новости, что многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро.
Он пояснил, что большинство компаний в палате (а их более 250) являются итальянскими. Сейчас руководство организации занято поиском банковских организаций, через которые можно было бы осуществлять платежи с Россией в указанной валюте.

5 июля ИРТП приостановила возможность покупки итальянских товаров за российские рубли. При этом систему расчетов необходимо каким-то образом восстанавливать, ведь многие итальянские компании находятся в России много лет. Они обрусели и уже никуда не уйдут, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

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Демократы США хотят заменить Байдена в предвыборной президентской гонке
Axios: демократы ждут замены Байдена другим кандидатом к ближайшей пятнице
07 июля 2024, 21:56

Фото: IStock/Massimo Giachetti

Представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios.
Американские СМИ массово пишут о неудачном выступлении Байдена в ходе предвыборных дебатов. На опубликованных агентствами записях видно, как он запинается, забывает и путает слова. По итогам предварительного голосования Дональд Трамп получил 67% голосов выборщиков.

Партия демократов задумалась над заменой своего лидера, однако они признали что это будет сложно, если только он сам не откажется от участия. По этому поводу Байден заявил, что откажется от гонки, только если «сам Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это».

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Израильские активисты требуют досрочных выборов
РИА Новости: тысячи митингующих требуют свержения правительства Израиля
07 июля 2024, 21:39

Фото: IStock/Wirestock

Тысячи израильских активистов собрались в воскресенье у здания Всеобщей федерации трудящихся (Гистадрут) в центре Тель-Авива с различными политическими требованиями, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста была согласована с полицией. Тем не менее пятерых митингующих задержали за нарушение общественного порядка и перекрытие дорог. На месте дежурят медики.

Среди требований звучат отставка правительства и немедленное освобождение всех захваченных заложников в Секторе Газе. Акция была приурочена к 9 месяцам со дня захвата 250 израильтян палестинскими боевиками. Многие вышедшие на улицу размахивают национальными флагами и держат в руках фотографии удерживаемых в Газе заложников.

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Сообщник Коломойского сбежал из Украины по поддельным документам
Партнер арестованного бизнесмена Коломойского сбежал с Украины
07 июля 2024, 21:09

Фото: IStock/Sinenkiy

Экс-акционер Приватбанка уехал в ночь на 24 июня из Киева в Польшу на поезде по поддельным документам, пишет «Страна.ua».
По информации издания, партнер бизнесмена Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов покинул страну ночным поездом 24 июня. Из Украины он выехал по поддельному паспорту, а въехал в Польшу уже по настоящему. Сейчас бизнесмен находится в Австрии.

Дело в отношении Коломойского было возбуждено в 2023 года по факту отмывания денежных средств в размере более 500 млн грн ($12,4 млн по текущему курсу) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки и завладении 9,2 млрд грн ($227,5 млн) Приватбанка.

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Лавров пообещал скорый ответ на применение западного вооружения
Лавров: мы будем реагировать на действия США на Украине
07 июля 2024, 20:47

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов американским оружием, которое поставляется Киеву. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
«Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — отметил он.

Ранее министр выразил недовольство поставками оружия Сербии западным странам. Он заявил, что это оружие в дальнейшем может быть применено против России. Теперь участие Сербии в БРИКС остается под вопросом. Многие эксперты назвали это «расплатой» за попытку вести переговоры на два фронта.

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«Готовимся к Трампу»: НАТО выработали план долгосрочной поддержки Украины
Politico: страны НАТО опасаются прихода Трампа к власти
07 июля 2024, 18:13

Фото: IStock/Mo Semsem

В Брюсселе представители НАТО разработали план по обеспечению долгосрочной военной поддержки Украины, чтобы возможная администрация Трампа не смогла этому помешать, утверждает Politico со ссылкой на свои осведомленные источники.
Издание сообщает, что некоторые высокопоставленные чиновники Североатлантического альянса совершили поездку в Вашингтон, чтобы поговорить с консервативно настроенными союзниками Трампа. В дальнейшем они смогут повлиять на пересмотр будущего американского президента своих взглядов относительно конфликта на Украине.

Ранее агентство заявляло, что возможно у Трампа есть определенный план по прекращению украинского конфликта. Якобы для того чтобы принудить сесть за стол мирных переговоров Россию, США будет «закачивать» Украину огромным количеством оружия. В свою очередь, если от переговоров откажется Украина, то американская военная поддержка для нее закончится.

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«Собаки лают — караван идет»: глава «Росатома» высказался о санкциях США
Гендир «Росатома» Лихачев: США пытаются подорвать строительство АЭС в Турции
07 июля 2024, 16:21

Фото: IStock/WangAnQi

США пытаются блокировать проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, строительство которой происходит с участием России. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.
Глава ведомства сообщил, что американцы регулярно арестовывают счета между участниками строительства и доставляют много других неудобств. По его словам, система взаиморасчетов находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».

Обсуждения о том, кто примет участие в строительстве новой АЭС в Труции велись продолжительное время. Первоначально турецкими партнерами могли стать Китай или Южная Корея, однако «Росатом» имеет преимущество в опытных кадрах и технологиях, сообщил глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный.

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#аэс
#южная корея
#турция
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В США объяснили, чем грозит введение новых санкций против России
NYT: в США боятся введения новых российских санкций из-за роста цен на нефть
07 июля 2024, 15:56

Фото: IStock/lucky-photographer

Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что это может спровоцировать рост цен на «черное золото». Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.
Издание сообщает, что национальное казначейство активно выступает за введение новых ограничений против российских транспортных нефтяных танкеров, однако в Белом доме не спешат поддерживать это решение. Экономисты посчитали, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ухудшить и без того плачевную позицию Джо Байдена в президентских гонках.

Ранее сообщалось, что российские нефтяные танкеры успешно обходят американские санкции, передавая перевозимый товар другим суднам. Таким образом в последний раз был успешно продан 1 млн баррелей нефти.

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