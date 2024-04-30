В НАТО оценили вероятность прямого вооруженного столкновения с Россией

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В НАТО сочли маловероятным вторжение РФ на территорию какой-либо из стран альянса, пишет РИА Новости.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. В издании отметили, что в альянсе есть существенные разногласия по поводу потенциальных угроз, якобы грозящих странам-участникам.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у России нет ни геополитических, ни военных, ни каких-либо других интересов нападать на страны НАТО.
Незадолго до этого глава государства Владимир Путин назвал полной чушью заявление европейских лидеров о вероятном нападении России на Польшу или Прибалтику.
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у России нет ни геополитических, ни военных, ни каких-либо других интересов нападать на страны НАТО.
Незадолго до этого глава государства Владимир Путин назвал полной чушью заявление европейских лидеров о вероятном нападении России на Польшу или Прибалтику.
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Алёна Самарева