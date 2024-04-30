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В НАТО оценили вероятность прямого вооруженного столкновения с Россией

WSJ: в НАТО считают маловероятным нападение России на страны альянса
30 апреля 2024, 10:38
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В НАТО сочли маловероятным вторжение РФ на территорию какой-либо из стран альянса, пишет РИА Новости.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. В издании отметили, что в альянсе есть существенные разногласия по поводу потенциальных угроз, якобы грозящих странам-участникам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у России нет ни геополитических, ни военных, ни каких-либо других интересов нападать на страны НАТО.



Незадолго до этого глава государства Владимир Путин назвал полной чушью заявление европейских лидеров о вероятном нападении России на Польшу или Прибалтику.

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#нато
#европа
#россия
CENTCOM: Беспилотник хуситов уничтожен при попытке атаки американских кораблей
30 апреля 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Mltz

Военнослужащие армии США уничтожили беспилотный летательный аппарат хуситов. Он направлялся в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.
Об этом сообщили представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывший Twitter). Кроме того, появилась информация о том, что представители движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили три противокорабельные баллистические ракеты и три дрона по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море.

Уточняется, что корабли Военно-морских сил США и греческое судно не получили повреждений, никто из членов экипажей также не пострадал. Ранее представители движения «Ансар Аллах» заявили, что намерены «утопить Запад в болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева
Украина и Штаты провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности
30 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / PromesaArtStudio

Власти Украины и Соединенных Штатов провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева. Об этом проинформировали в офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — утоняют в заявлении.
Стороны, обсуждая текст проекта соглашения, обратили внимание на серьезный прогресс по согласованию главных положений документа, а также скорректировали алгоритм последующих действий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о планах США запретить импорт обогащенного урана из России
Bloomberg: правительство США изучает вопрос запрета на импорт российского урана
30 апреля 2024, 01:07

Фото: istock / Yury Karamanenko

Американские власти рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского обогащенного урана. О планах Белого дома стало известно изданию Bloomberg.
По информации агентства, сейчас изучением вопроса занимаются представители Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других профильных ведомств.

Напомним, в декабре 2023 года палата представителей конгресса одобрила инициативу о запрете импорта урана, произведенного в Российской Федерации или ее предприятиями, до 2040 года.

Невзирая на то, что решение по этому вопросу еще не приняли, источники утверждают, что исполнительная власть склоняется к тому, чтобы конгресс принял соответствующее законодательство. По информации минэнерго, РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.

Ранее сообщалось, что США и Китай стали главными покупателями урана из России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#власть
#запрет
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#импорт
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В ООН высказались об убийствах Украиной российских журналистов
Полянский: Киев бравирует причастностью к покушениям на журналистов из России
30 апреля 2024, 00:53

Фото: istock / bwb-studio

Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом в ходе 46-ой сессии Комитета по информации Генеральной ассамблеи ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами», — заявил он.
Полянский напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Дарья Дугина, Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор «Известий» Семен Еремин и военкор «России 24» Борис Максудов.

Зампостпреда отметил, что на все эти преступления Украины западные кураторы сознательно закрывают глаза.

До этого сообщалось, что США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН
Полянский: США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании ООН
29 апреля 2024, 23:36

Фото: istock / Viktor Sidorov

Соединенные Штаты не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — заявил Полянский.
Как утверждает дипломат, участие представителя делегации Российской Федерации в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН сорвали, несмотря на своевременную подачу документов.

Ранее в Совфеде оценили предложение США о мирных переговорах по Уставу ООН. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США заявили о получении Украиной военной помощи
Карин Жан-Пьер: Киев уже получает вооружения, о которых ранее объявили США
29 апреля 2024, 23:18

Фото: istock / Sinenkiy

Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», – сообщила Жан-Пьер.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Вашингтона велись о военной, финансовой и политической поддержки Киева на 10 лет, а также о совместном производстве вооружения. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал слова украинского лидера «собственным пиаром». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также недавно Зеленский на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО.

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Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН
Захарова напомнила, что РФ ещё в 2022 году подтверждала готовность к переговорам
29 апреля 2024, 22:40

Фото: сайт МИД РФ

Россия ещё в 2022 году заявляла о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём Telegram-канале.
Таким образом она ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который в понедельник выразил надежду на согласие России участвовать в переговорах по Украине, основанных на принципах международного сообщества и Устава ООН.

Кроме того, Захарова напомнила, что Россия также показывала уважение к международному праву, инициировав Минские соглашения и их закрепление в формате резолюции Совета безопасности ООН.

По словам представителя МИД РФ, именно США заставили киевское руководство запретить проведение переговоров с Россией.

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Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева
Полиция Чехии обвинила ГРУ РФ во взрывах на складах со снарядами для Украины
29 апреля 2024, 22:29

Фото: iStock/Konoplytska

Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции страны.
Отмечается, что взрывы, о которых идёт речь, произошли в октябре и декабре 2014 года. Инциденты случились на складах боеприпасов немецкой компании Imex в Чехии, на которых хранились снаряды для продажи Украине.

В результате этих взрывов погибли два чеха, общий ущерб превысил миллиард крон.

После произошедшего власти Чехии объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые приезжали в ту местность, где произошли взрывы.

Сейчас чешская полиция пересмотрела дело и пришла к выводу, что взрывы были не отдельной акцией, а якобы лишь одним элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было не допустить передачу оружия украинской стороне.

При этом полиция объявила о нехватке информации и о том, что подозреваемые россияне находятся на родине, а российские власти отказались удовлетворить запросы. В данный момент дело отложено.

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#чехия
#россия
#обвинение
#склад
#боеприпасы
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Зеленский на встрече со Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО
Зеленский обвинил НАТО в невыполнении соглашений
29 апреля 2024, 22:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в невыполнении двух важных пунктов по оказанию помощи ВСУ. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам Зеленского, перехват инициативы, мощь украинской армии, развёртывание контрнаступлений и стабилизация на фронте зависят от трёх основных пунктов. Первое – это финансирование, за которое положительно проголосовали партнёры на двустороннем уровне. Второе – это своевременные поставки вооружения. И третье – что конкретно доедет до Украины.

Президент подчеркнул, что страны НАТО выполнили лишь первый пункт, а продвижений в оставшихся пока не видно.

Ранее в понедельник стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.

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