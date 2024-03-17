В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что Североатлантический альянс должен готовиться к тому, что еще несколько лет отношения с Россией будут напряженными, передает РИА Новости.
Выступая на пресс-конференции в румынской Констанце, Джоанэ призвала НАТО готовиться к тому, что «еще как минимум несколько лет» отношения с Россией будут напряженными.
По мнению представителей НАТО, нынешние выборы президента России не влияют на текущую ситуацию.
Ранее о возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Россию как военную угрозу для членов альянса.
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«Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», – отметила она.
Ранее о возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Россию как военную угрозу для членов альянса.
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Александр Климов