Стало известно о планах Трампа вывести США из НАТО

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп переформатирует НАТО в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передают РАИ Новости.
Ранее американский сенатор Майк Ли заметил, что прямое вмешательство государств-членов Североатлантического альянса в украинский конфликт может завершиться катастрофой и выход Соединенных Штатов из блока будет одним из них.
Эксперт обратил внимание, что, если Дональд Трамп снова займет пост руководителя Америки, НАТО придется столкнуться с серьёзными изменениями. Если Трамп и не выведет свою страну из состава альянса, то он в любом случае сменит формат организации.
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Эксперт обратил внимание, что, если Дональд Трамп снова займет пост руководителя Америки, НАТО придется столкнуться с серьёзными изменениями. Если Трамп и не выведет свою страну из состава альянса, то он в любом случае сменит формат организации.
«У него (Трампа — прим. ред.) весьма прохладное отношение к НАТО. Еще в первый срок он придал альянсу коммерческий характер. По его мнению, главное — упорядочить финансы и поддержать ВПК США. Прежде всего для него важны американские интересы», — заключил Васильев.Читайте также:
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Алина Юрчак