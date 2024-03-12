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В Крыму раскритиковали НАТО за нарушение договоренностей о нерасширении на восток

Батурин: НАТО нарушила все договоренности о запрете расширения на восток к РФ
12 марта 2024, 06:46
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО нарушила все договоренности нерасширения на восток к российским границам, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин в беседе с РИА Новости.
По словам Батурина, НАТО хотела построить в Крыму военно-морскую базу, но присоединение полуострова к России помешало этому плану. Батурин отметил, что именно расширение НАТО стало причиной украинского кризиса, который длится уже более десяти лет.

Он добавил, что в той части Европы, которая находится вблизи российских границ, больше нет нейтральных стран.


«Даже СВО не стало основанием для понимания Западом того, как видит Россия гарантии безопасности», – резюмировал эксперт.

Ранее была названа основная цель НАТО в отношении России.

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#крым
#нато
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Карлсон рассказал американским зрителям, как Крым вернулся в состав России
Карлсон: Крым вошел в состав России по итогам демократического референдума
12 марта 2024, 06:09

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым вошел в состав России в результате народного референдума, сообщает РИА Новости.
Карлсон отметил, что после переворота на Украине в 2014 году русскоязычное население Крыма абсолютным большинством проголосовало за вхождение в состав России.

«Я бы сказал, это демократический процесс», – отметил Карлсон.

Ранее, в феврале, в видеообращении после интервью с президентом России Владимиром Путиным Карлсон обсудил возможность возвращения Крыма в состав Украины и заявил, что Крым «находился в руках России» еще в начале СВО, вследствие это возврат Крыма как условия достижения мира сродни безумию.

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#журналист
#крым
#россия
#украина
#референдум
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Такер Карлсон подверг критике антироссийские санкции США
Журналист Карлсон: Санкции США против России нарушают правила миропорядка
12 марта 2024, 05:40

Фото: Официальный сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал санкции Вашингтона против России, сообщает РИА Новости.
По мнению Карлсона, санкции США против России нарушают правила мирового порядка.

«Это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы», – возмутился Карлсон.

В частности, он осудил решение об исключении России из международной платежной системы SWIFT. Он также выступил против ареста имущества российских бизнесменов.

Ранее журналист раскритиковал президента США Джо Байдена за слова об Украине.

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#сша
#санкции
#россия
#журналист
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На Украине заявили о капитуляции перед Польшей
Украинский экономист Кущ: Украина капитулировала перед Польшей
12 марта 2024, 05:18

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украина полностью капитулировала перед Польшей ради своих экономических интересов, заявил киевский аналитик Алексей Кущ, передает РИА Новости.
По его словам, угроза Киева направить иск к Варшаве во Всемирную торговую организацию (ВТО) провалилась, и теперь «Украина проиграла эту торговую войну».

По мнению Куща, Киев намекал на то, что сельскохозяйственная и сырьевая экономика страны, не входящей в ЕС, не нужна Европе. Без изменения структуры экономики членство в ЕС невозможно, это вполне естественно, резюмировал эксперт.

10 марта Европейская комиссия (ЕК) отклонила просьбу польских фермеров запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

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#украина
#польша
#ес
#евросоюз
#торговля
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На Украине военные пожелали создать радикальную партию с экстремистским крылом
РИА Новости: Украинские военные планируют создание радикальной партии
12 марта 2024, 04:10

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные планируют создать политическую партию с боевым поразделением, сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в силовых структурах России.
По данным источника, представители элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), СБУ и нацбатов всерьез обсуждают возможности свержения действующей власти и уничтожения командования ВСУ, в том числе террористическими методами.

Для этого, согласно одному из планов, военные предлагают убивать депутатов Верховной Рады. При этом заговорщики считают, что простые украинцы поддерживают подобные теракты, поскольку недовольны действующим режимом.

Ранее стало известно, что ВСУ недовольны перестройкой военного правления и обсуждают свержение Владимира Зеленского. Бывший глава украинской армии Валерий Зарудный был предложен в качестве кандидата в президенты Украины.

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#украина
#политика
#киев
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Немецкие офицеры неправильно подключились к беседе об атака на Крымский мост
NTV: Немецкий офицер неправильно присоединился к беседе об ударах по России
12 марта 2024, 03:43

Фото: iStock/bluejayphoto

Инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхартц, принимавший участие в обсуждении атаки на мост в Крыму, также использовал незащищенную линию связи, сообщил телеканал NTV.
В то же время отмечается, что утечка разговора произошла не с его стороны. Телеканал сообщает, что министр обороны Борис Писториус подтвердил эту информацию по окончании специального заседания оборонного комитета Бундестага.

Ранее Бундестаг заявил, что вина за утечку разговора немецких раговоров возлагается на Россию, осуществившую «операцию».

Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#германия
#военные
#россия
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Раскрыта основная цель НАТО в отношении России
Сенатор Цеков: Основная цель НАТО – не оборона, а расчленение России
12 марта 2024, 03:14

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Главная цель и задача НАТО – не оборона, а ослабление и расчленение России, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости.
«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, что основная цель НАТО – Россия, – сказал политик, добавив, что после распада СССР альянс стремится расчленить Россию.

Цеков также напомнил, что альянс запомнился только войнами, такими как бомбардировки Югославии и конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что НАТО отказалась от идеи отправки войск на территорию Украины.

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#россия
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#украина
#интервью
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На Украине призвали Грузию остановить воздушное сообщение с Россией
Арахамия: Грузии необходимо остановить авиасообщение с РФ
12 марта 2024, 02:51

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Грузия должна приостановить авиасообщение с Россией, чтобы нормализовать отношения с Украиной, с таким призывом в Telegram выступил глава парламентской фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.
Также политик выдвинул условия для нормализации отношений между Украиной и Грузией. Во-первых, грузинская сторона должна освободить бывшего президента Михаила Саакашвили; во-вторых, она должна прекратить помогать РФ избегать западных санкций.

«Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», – отметил Арахамия.

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, облегчающий туристические поездки между Россией и Грузией. Кроме того, глава государства снял запрет на прямые рейсы между двумя странами и отменил визы для граждан Грузии начиная с 15 мая.

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#киев
#украина
#россия
#санкции
#авиасообщение
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Милитаристскую риторику Макрона о вводе войск НАТО на Украину объяснили визитом в Киев
Политолог Чихачев: Макрон пытается привлечь внимание СМИ к своему визиту в Киев
12 марта 2024, 02:22

Фото: iStock/sandsun

Желание президента Франции Эммануэля Макрона продолжить дискуссию о размещении войск НАТО на Украине можно объяснить его запланированным визитом в Киев, заявил кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихачев в интервью Lenta.ru.
«Он явно создает дополнительный ажиотаж вокруг поездки, которую, видимо, он совершит до конца марта, хотя визит уже несколько раз переносился», – отметил эксперт, заметив, что для президента очень важно внимание со стороны мировых СМИ.

Данная милитаристская риторика французского лидера будет продолжаться, добавил политолог.

«Поэтому я не исключаю, что еще какие-то дополнительные агрессивные заявления Эммануэля Макрона в Киеве прозвучат, тем более чтобы немножко поласкать слух украинской стороны», – заключил собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался размещать французские войска на украинской территории.

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#франция
#киев
#украина
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Бывший полковник США охарактеризовал помощь Киеву как тяжкое бремя для Байдена
Экс-полковник США Расмуссен: поддержка Киева ложится тяжким бременем на Байдена
12 марта 2024, 02:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) – тяжелое бремя на плечах президента США Джо Байдена, заявил полковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что американский лидер сейчас сосредоточен на переизбрании. Бывший полковник также утверждает, что ключевые помощники Байдена считают Украину безнадежным делом и убеждены, что «украинский проект» близок к завершению. По словам Расмуссена, на Западе «царит паника» по поводу поддержки Киева.

Ранее Джо Байден в своем ежегодном обращении к Конгрессу США заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставит Украину под угрозу.

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