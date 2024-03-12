В Крыму раскритиковали НАТО за нарушение договоренностей о нерасширении на восток

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НАТО нарушила все договоренности нерасширения на восток к российским границам, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин в беседе с РИА Новости.
По словам Батурина, НАТО хотела построить в Крыму военно-морскую базу, но присоединение полуострова к России помешало этому плану. Батурин отметил, что именно расширение НАТО стало причиной украинского кризиса, который длится уже более десяти лет.
Он добавил, что в той части Европы, которая находится вблизи российских границ, больше нет нейтральных стран.
Ранее была названа основная цель НАТО в отношении России.
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Он добавил, что в той части Европы, которая находится вблизи российских границ, больше нет нейтральных стран.
«Даже СВО не стало основанием для понимания Западом того, как видит Россия гарантии безопасности», – резюмировал эксперт.
Ранее была названа основная цель НАТО в отношении России.
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Александр Климов