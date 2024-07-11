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В НАТО раскрыли новую базу в Польшу

11 июля 2024, 02:21
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Североатлантический альянс (НАТО) будет использовать базу Aegis Ashore в Польше для усиления своей противовоздушной (ПВО( и противоракетной (ПРО) обороны, говорится в заявлении военного блока.
«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», – сообщается в декларации саммит.

Отмечается, что НАТО намерены «сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз» с помощью систем противоракетной и противовоздушной обороны.



Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#нато
В Румынии заявили о передаче Украине половины обещанной помощи
11 июля 2024, 02:01

Фото: iStock/starpik

Страны НАТО предоставили Украине около половины обещанной помощ, заявил. президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Что касается помощи, которую мы все даем Украине, думаю, пора быть реалистами. Мы поставили около половины того, что обещали, и этого мало. Если мы хотим, чтобы победила Украина, мы должны помогать больше», – подчеркнул политик.

Йоханнис добавил, что средства, обещанные Европейским союзом, были предоставлены, а «деньги, обещанные Соединенными Штатами, были почти полностью предоставлены, хотя и с опозданием из-за политических разногласий».

Президент Румынии также заявил, что пока нельзя говорить о сроках вступления Украины в НАТО. Клаус Йоханнис сообщил, что соглашение о безопасности между Румынией и Украиной будет подписано в четверг, 11 июля.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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Стали известны срок и место проведения следующего саммита НАТО
11 июля 2024, 01:45

Фото: istockphoto/Matt Anderson

Следующую встречу лидеры стран НАТО проведут в Гааге в июне 2025 года. Об этом говорится в совместной декларации стран-членов альянса.
«Мы с нетерпением ждем новой встречи на нашем следующем саммите в Гааге, Нидерланды, в июне 2025 года, после чего состоится встреча в Турции», – отмечается в документе.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#россия
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Китай отреагировал на упоминание себя в документе НАТО
Посольство: КНР выступает против упоминания себя в декларации НАТО как «угрозы»
11 июля 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Tanaonte

Китай возражает против упоминания страны в качестве «угрозы» в документах Североатлантического альянса (НАТО) и требует прекратить обвинения в адрес Поднебесной, передает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства КНР в Вашингтоне.
«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», – отметили в дипломатической миссии.

Посольство рекомендовало НАТО предпринять конструктивные шаги по восстановлению мира, а не осуждать те или иные страны.

Ранее члены альянса обвинили Китай в том, что он представляет собой системный вызов евроатлантической безопасности.

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#сша
#нато
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НАТО намерено усилить присутствие в Африке и Ближнем Востоке под предлогом мира
11 июля 2024, 01:11

Фото: iStock/Motortion

НАТО намерено усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира» в данном регионе. Об этом говорится в совместной декларации членов Североатлантического альянса, подписанной по итогам саммита в Вашингтоне.
«Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе», – заявляется в декларации.
Также указывается, что НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и продолжит работать с властями Ирака.

Ранее из совместной декларации стало известно, что также собирается продолжать расширяться в Черном море и в направлении восточных Балкан.

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НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины
11 июля 2024, 01:04

Фото: сайт НАТО

На этой неделе НАТО объявит о новых мерах военной и экономической поддержки в рамках вступления Украины в альянс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в альянс», – подчеркнул он.

В частности, речь пойдет об укреплении противовоздушной обороны Украины, военного потенциала, бронежилетах и униформе.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#украина
#сша
#йенс столтенберг
#нато
#оборона
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Саудовскую Аравию рассматривают как место для второй конференции мира по Украине
11 июля 2024, 00:57

Фото: iStock/MOHAMED HUSSAIN YOUNIS

Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Об этом со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре сообщают РИА Новости. По словам собеседника, конкретики насчет места и времени пока все еще нет.
«Саудовская Аравия – один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту», – заявил турецкий источник агентства.
Ранее о Саудовской Аварии, как о месте для второй конференции, заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, добавив, что мероприятие будет успешным лишь в случае присутствия на нем Российской Федерации.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов.

«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна – переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», – пояснил Руденко.
По его словам, все то, что сейчас предлагает Киев, не может являться основой для серьезных переговоров о мире.

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#киев
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Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО
Декларация НАТО: Россия представляет главную угрозу для стран блока
11 июля 2024, 00:39

Фото: iStock/macky_ch

НАТО по-прежнему рассматривает Россию как главную угрозу для альянса, сообщается в совместной декларации стран-членов НАТО.
В документа также говорится, что конфликт на Украине «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».

Ранее было заявлено, что Североатлантический альянс не желает конфликта с Россией.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

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#йенс столтенберг
#нато
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#иран
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#китай
#россия
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«УП»: Бывший главком ВСУ Залужный приступил к работе послом в Великобритании
11 июля 2024, 00:22

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает «Украинская правда». Отмечается, что минувшая среда, 10 июля, стала его первым днем работы в Лондоне.
«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании… В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне», – говорится в сообщении.
О назначении Александра Сырского на должность главкома ВСУ вместо Залужного объявили в начале февраля. Ранее некоторые СМИ писали о конфликте Зеленского и Залужного, а Washington Post заявляли, что Залужный может представлять угрозу для украинского лидера, если решит начать политическую карьеру.

О согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании стало известно 7 марта. Зеленский назначил его на эту должность через два месяца – 9 мая.

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НАТО направит Украине 40 миллиардов евро
НАТО направит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году
11 июля 2024, 00:20

Фото: iStock/DmyTo

НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, сообщается в совместной декларации стран-членов альянса по итогам саммита.
Ранее НАТО заявило о желании продолжить расширение в Черном море, а также в направлении восточных Балкан,

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

Кроме того, источник, близкий к НАТО, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации к саммиту, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины
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