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Североатлантический альянс (НАТО) будет использовать базу Aegis Ashore в Польше для усиления своей противовоздушной (ПВО( и противоракетной (ПРО) обороны, говорится в заявлении военного блока.
«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», – сообщается в декларации саммит.
Отмечается, что НАТО намерены «сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз» с помощью систем противоракетной и противовоздушной обороны.
Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.
До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.
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Александр Климов