Стали известны срок и место проведения следующего саммита НАТО

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Следующую встречу лидеры стран НАТО проведут в Гааге в июне 2025 года. Об этом говорится в совместной декларации стран-членов альянса.
«Мы с нетерпением ждем новой встречи на нашем следующем саммите в Гааге, Нидерланды, в июне 2025 года, после чего состоится встреча в Турции», – отмечается в документе.
Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.
До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.
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Александр Климов