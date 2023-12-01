В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России

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На парламентских выборах в Нидерландах победила «Партия свободы» (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций, об этом свидетельствуют обнародованные результаты выборов.
В нидерландских выборах, состоявшихся 22 ноября, приняли участие 26 политических партий.
Победу одержала «Партия свободы», лидером которой является Герт Вилдерс. Депутаты от PVV получили 37 мест в парламенте, став крупнейшей партией в Палате представителей Нидерландов.
Вилдерс неоднократно высказывался против политики Европейского союза, проводимой в отношении Украины. Политик выступает за прекращение поставок оружие Вооруженным силам Украины, а также за отмену введённых против России санкций.
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Победу одержала «Партия свободы», лидером которой является Герт Вилдерс. Депутаты от PVV получили 37 мест в парламенте, став крупнейшей партией в Палате представителей Нидерландов.
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Евгения Парфентьева