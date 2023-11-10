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Нидерландская журналистка Соня ван дер Энде, во время неофициального заседания СБ ООН, заявила, что западные издания используют порнографические фотографии украинских детей.
«Я недавно провела исследование жестокого обращения с детьми со стороны Украины и Запада. Я хочу поговорить о компании «Горсад Киев», - прокомментировала ситуацию дер Энде.
По её словам, эта компания специализируются на провокационных фотографиях детей и молодёжи, однако, на самом деле, на кадрах присутствуют несовершеннолетние дети.
Она также отметила, что одним из главных клиентов это компании является модный журнал Vogue.
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