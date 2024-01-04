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В Объединённых Арабских Эмиратах раскрыли секрет успешного обмена пленными

МИД ОАЭ объяснил успех обмена пленными крепкими отношениями с Москвой и Киевом
04 января 2024, 03:19
Фото: iStock/Mahmoud_Ghazal

Фото: iStock/Mahmoud_Ghazal

Успешное посредничество Объединённых Арабских Эмиратов в процессе обмена пленными между Россией и Украиной обусловлено крепкими отношениями Абу-Даби с Москвой и Киевом. Об этом сообщили в МИД этой арабской страны.
ОАЭ выразили признательность России и Украине за поддержку посреднических усилий в процессе обмена пленными.



Ранее Минобороны России сообщило, что из плена при посредничестве ОАЭ удалось вернуть на Родину сразу 248 российских военнослужащих. Всем им в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, 75 своих солдат Россия вернула без обмена — об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.


До этого посредником в обменах пленными между РФ и Украиной неоднократно выступала Турция. Однако летом прошлого года Анкара вернула Киеву командиров «Азова»* (запрещённая в РФ террористическая организация), несмотря на изначальные договорённости о том, что «азовцы» останутся в Турции до конца боевых действий на Украине. Теперь посредническую функцию выполнили Объединённые Арабские Эмираты.

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#плен
#россия
#украина
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Кулеба: У Украины нет плана того, что делать, когда помощь Запада закончится
04 января 2024, 03:43

Фото: iStock/Liukov

Киевские власти не имеют никакого запасного «плана Б» в случае сокращения военной помощи и поставок оружия со стороны западных союзников. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас нет плана "Б", мы уверены в плане "А"», — ответил Кулеба на вопрос о резервном плане на случай сокращения западной поддержки. Министр добавил, что Украина всегда будет бороться с помощью тех ресурсов, которые у неё имеются.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов заявил, что администрация президента Джо Байдена не сможет изыскать средства в альтернативных источниках, если Конгресс США не согласует запрос о новой помощи Киеву. По его словам, переданный в конце прошлого года пакет без решения законодателей в таком случае станет последним.

В свою очередь, глава британского минобороны Грант Шаппс заявил, что Великобритания поставит Украине сотни ракет ПВО, продолжая укреплять киевский потенциал противовоздушной обороны. Шаппс подчеркнул, что цель поставки ракет ПВО заключается в том, чтобы «с поразительной точностью сбивать беспилотные летательные аппараты ВС РФ и ракеты».

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#мид
#помощь
#сша
#украина
#оружие
#великобритания
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Владимир Путин изменил порядок взаимодействия с иностранными кредиторами
04 января 2024, 02:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин внес своим указом изменения во временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами и выплатах по еврооблигациям России. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ о временном порядке взаимодействия с иностранными кредиторами дополнен пунктом о защите средств и ценных бумаг на счетах типа «С» от ареста и взыскания.

Кроме того, внесены изменения в указ о временном порядке исполнения государственных долговых обязательств России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно им, деньги на счетах типа «И» тоже будут защищены от ареста, взыскания и обеспечительных мер.

Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий указ касается ценных бумаг, которые учитываются зарубежными депозитариями — организациями, которые специализируются на хранении ценных бумаг и учете прав на них. Согласно указу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Личное присутствие представителя депозитария не является обязательным. В документе также оговариваются подробности механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям ценных бумаг.

Стоит отметить, что еще в 2022 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что у страны не осталось других возможностей выплаты средств по евробондам, кроме платежей в национальной валюте.

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#кредит
#указ
#иностранцы
#владимир путин
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Скончался автор и худрук многих команд КВН Станислав Агафонов
Эдгард Запашный: Не стало известного автора КВН Станислава Агафонова
04 января 2024, 02:04

Фото: личный Telegram-канал Эдгарда Запашного

Умер автор и художественный руководитель сразу нескольких команд «Клуба весёлых и находчивых» Станислав Агафонов, ему было 40 лет. Об этом в своём Telegram-канале написал генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.
По словам Запашного, Агафонов был в том числе и худруком команды КВН Большого Московского цирка. Артист рассказал, что не раз вспоминал покойного тёплыми словами, поскольку «с ним было приятно работать».

Станислав Агафонов родился в городе Братск 1 марта 1983 года. В составе команды «Байкал» мужчина участвовал в Высшей лиге КВН, а в 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН с командой «Раисы», где он также являлся художественным руководителем.

У умершего юмориста остались жена и двое сыновей.

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#квн
#смерть
#юмор
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Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в Колорадо
ТАСС: Вслед за штатом Мэн Трамп обжаловал свой недопуск к праймериз в Колорадо
04 января 2024, 01:45

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде США отказ допустить его до первичных выборов президента в штате Колорадо. Об этом 3 января сообщает ТАСС.
Ранее Трампа не допустили к участию в предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо. Однако госсекретарь штата Джена Гризвольд заявила, что бывший президент США будет включен в список кандидатов на праймериз республиканцев в Колорадо в 2024 году, если его дисквалификация не будет подтверждена федеральным Верховным судом

В среду Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которое не позволило ему участвовать в предварительных выборах республиканцев в этом регионе. В своей жалобе, поданной в высший суд штата, адвокаты экс-президента утверждают, что подозревают Шенну Белоуз в предвзятости, превышении полномочий и нарушении юридических норм. Они считают незаконным намерение исключить имя Трампа из списка кандидатов на предстоящих праймериз.

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#дональд трамп
#суд
#выборы
#сша
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Nikkei Asia: CША восстановят аэродром, с которого бомбардировали Нагасаки
04 января 2024, 00:30

Фото: iStock/DmitryMalov

Соединённые Штаты планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого велась американская атомная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью Nikkei Asia командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.
По словам генерала, сейчас территория аэродрома заросла джунглями, и до лета американские военные намерены их расчищать.

В Тихоокеанских ВВС США подтвердили слова Вильсбаха, указав, однако, что официального заявления по этому поводу пока не было.

Остров Тиниан, входящий в архипелаг Марианских островов, находится примерно в 6 тыс. км к западу от Гавайев в Тихом океане. Он находится по соседству с островами Гуам (где расположена одна из главных баз ВВС США в регионе) и Сайпан.

На всех трех указанных островах, захваченных у Японии в 1944 году, базировались бомбардировщики B-29, которые применялись для атаки на японские территории. В частности, как пишет телеканал CNN, именно с Тиниана вылетел самолет B-29, сбросивший 9 августа 1945 года атомную бомбу «Толстяк» на город Нагасаки.

Сразу после войны Вашингтон прекратил использование аэродрома на острове. Последние подразделения американских ВВС покинули Тиниан в 1946 году.

Нагасаки стал вторым (после Хиросимы) японским городом, который оказался под прицелом ядерной бомбы США. Взрыв убил около 40 тысяч человек, и ещё тысячи погибли от радиации и ран спустя время после трагедии. Эти атомные бомбардировки вызвали яростные дебаты и привели к окончанию Второй мировой войны.

После капитуляции Японии США начали участвовать в восстановлении страны. Однако американское правительство запретило распространять любые показания об этом массовом убийстве, и миллионы фотографий были уничтожены. Подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор восстановил мирное сотрудничество между государствами, и Вашингтон стал ключевым союзником Токио в последующие десятилетия.

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#бомба
#сша
#япония
#ядерное оружие
#аэродром
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Госдеп: США продолжают стремиться к победе Киева
04 января 2024, 00:04

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Госдепартамент США опроверг информацию газеты Politico, согласно которой Вашингтон изменил свой подход к войне в Украине. Как заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы ведомства Мэтью Миллер, США по-прежнему стремятся к победе Киева.
По словам дипломата, американские власти продолжают видеть своей целью усиление украинской позиции на переговорах с Россией.

Ранее издание Politico сообщило о том, что США и Европейский союз резко сменили тактику в отношении Украины, забыв прежнюю риторику о «победе над Россией». По информации неназванных источников, администрация (американского президента Джозефа) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны. Такие переговоры, вероятнее всего, будут означать территориальные уступки России со стороны Украины.

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#сша
#украина
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В МИД Украины сообщили о созыве чрезвычайного заседания с НАТО
Кулеба сообщил, что чрезвычайное заседание совета Украина – НАТО созвано
03 января 2024, 21:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская сторона запросила проведение чрезвычайного заседания совета Украина – НАТО в связи с обстрелами. Об этом в соцсети X сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Он написал, что НАТО поддержало запрос Украины. Однако точная дата проведения встречи осталась нераскрытой.

Главной темой чрезвычайного заседания станут обстрелы территории Украины со стороны российских войск. В ходе обсуждения планируется принять решение об усилении противовоздушной обороны Украины.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал поставить Украине партию ракет большой дальности для нанесения ударов по России. По его словам, ВСУ должны ответить за обстрел ВС РФ объектов в Харькове и Киеве. Для этого армии необходимо новое оружие.

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#украина
#нато
#заседание
#мид
#обстрел
#поставки
#пво
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Аргентина потребовала от Великобритании возвращения Фолклендских островов
Аргентина призвала Британию вернуть суверенитет над Фолклендскими островами
03 января 2024, 21:02

Фото: iStock/butenkow

Власти Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем направили Великобритании требование вернуть им суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Об этом сообщил официальный представитель правительства Мануэль Адорни в ходе пресс-конференции.
Отмечается, что 3 января исполняется 191 год со дня первой насильственной оккупации островов Великобританией. В связи с этой датой правительство Аргентины и жители страны требуют у властей Соединённого Королевства возвращения суверенитета.

Также в МИД Аргентины напомнили, что вопрос Мальвинских островов был охарактеризован Ассамблеей ООН как «особая колониальная ситуация». Её решение зависит от переговоров, которые должны провести Аргентина и Великобритания. Также должны быть учтены интересы обоих государств.

В 2013 году в Великобритании состоялось голосование среди жителей страны, результаты которого показали, что подавляющее большинство англичан хотят сохранить острова в составе своего государства.

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#аргентина
#великобритания
#переговоры
#остров
#политика
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«Лягушатники»: Медведев матом ответил на заявление Франции об атаке на Белгород
03 января 2024, 20:42

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев матом ответил на заявление французского МИД о законности обстрела ВСУ Белгорода. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в России никогда не любили французов. Такое отношение сложилось из-за военных конфликтов, которые разгорались между странами в прошлом.

Медведев грубо обозвал французов «лягушатниками» и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

В завершении политик назвал представителей французского МИД мразями и уродами.

Ранее МИД Франции заявило, что отказывается от осуждения обстрела украинскими военными Белгорода. Свою позицию они объяснили тем, что произошедшее полностью соответствует «законному праву на оборону». Но вместе с тем представители ведомства не стали отвечать на вопрос о применении во время атаки города запрещённых кассетных боеприпасов.

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#россия
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