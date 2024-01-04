В Объединённых Арабских Эмиратах раскрыли секрет успешного обмена пленными

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Успешное посредничество Объединённых Арабских Эмиратов в процессе обмена пленными между Россией и Украиной обусловлено крепкими отношениями Абу-Даби с Москвой и Киевом. Об этом сообщили в МИД этой арабской страны.
ОАЭ выразили признательность России и Украине за поддержку посреднических усилий в процессе обмена пленными.
Ранее Минобороны России сообщило, что из плена при посредничестве ОАЭ удалось вернуть на Родину сразу 248 российских военнослужащих. Всем им в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, 75 своих солдат Россия вернула без обмена — об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
До этого посредником в обменах пленными между РФ и Украиной неоднократно выступала Турция. Однако летом прошлого года Анкара вернула Киеву командиров «Азова»* (запрещённая в РФ террористическая организация), несмотря на изначальные договорённости о том, что «азовцы» останутся в Турции до конца боевых действий на Украине. Теперь посредническую функцию выполнили Объединённые Арабские Эмираты.
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Ранее Минобороны России сообщило, что из плена при посредничестве ОАЭ удалось вернуть на Родину сразу 248 российских военнослужащих. Всем им в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, 75 своих солдат Россия вернула без обмена — об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
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Артем Путинцев