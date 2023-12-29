В Минобороны назвали число плененных за неделю бойцов ВСУ

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За минувшую неделю в плен ВС РФ сдались 43 бойца ВСУ. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.
22 украинца были взяты в плен на Купянском направлении.
Прежде о добровольной сдаче в плен украинских бойцов рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал, что многие военные идут на такой шаг, потому что понимают, что попытки прорвать российскую оборону не завершатся успехом. Кроме того, боевики ВСУ неоднократно рассказывали о подавленном состоянии в армейских рядах и психологическом давлении со стороны командования.
Так, из числа пленных военнослужащих Украины было создано боевое подразделение, которое теперь выполняет поставленные задачи в зоне спецоперации на стороне ВС РФ.
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Прежде о добровольной сдаче в плен украинских бойцов рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал, что многие военные идут на такой шаг, потому что понимают, что попытки прорвать российскую оборону не завершатся успехом. Кроме того, боевики ВСУ неоднократно рассказывали о подавленном состоянии в армейских рядах и психологическом давлении со стороны командования.
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Анастасия Крестьянова