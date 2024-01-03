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Более 200 российских военнослужащих вернули из украинского плена

03 января 2024, 19:04
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Минобороны России сообщает, что из плена удалось вернуть 248 российских военнослужащих.
Возвращение военных на родину стало возможным благодаря участию посредника в лице Объединенных Арабских Эмиратов.

Всем освобожденным военнослужащим в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.


Ранее сообщалось, что люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове. Его силой затолкали в автомобиль.

Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.

Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.

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#сво
#плен
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В Белгороде эвакуировали 600 человек из-за невзорвавшегося боеприпаса
03 января 2024, 18:53

Фото: istockphoto/IherPhoto

Белгородские власти эвакуировали около 600 человек, которые проживают в 323 частных домах в радиусе 500 м от места, где обнаружили невзорвавшийся боеприпас.
Об этом в среду, 3 января, в своём личном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Всем желающим предложили выехать в пункты временного размещения. Там для людей обеспечили горячее питание и чай.

Дома, которые жителям пришлось покинуть, будут находиться под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны до полного возвращения хозяев.

В данный момент взрывотехники Минобороны принимают решение об утилизации неразорвавшегося боеприпаса. Также два боеприпаса обнаружили в микрорайоне Улитка. Они проходят проверку саперов.

Место обследования оцепили. Решение о дальнейших действиях примут после результатов исследования.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округ. В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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#белгород
#украина
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Главу «грузинского легиона» Мамулашвили ликвидировали в киевском бункере
03 января 2024, 18:51

Фото: iStock/bpawesome

Глава «грузинского легиона» Мамука Мамулашвили ликвидирован в результате удара мощной авиационной ракетой по бункеру в районе Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «ПолитНавигатор».
Отмечается, что Мамулашвили в 2022 году открыто восхвалял собственную персону за отказ брать пленных. Однако после он отказался от своих слов, обвинив журналистов в том, что они якобы извратили сказанное им.

Telegram-канал Readovka, в отличие от «ПолитНавигатора» утверждает, что Мамулашвили жив, а в бункере находился сторонник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Мухран Ломтадзе. В качестве доказательства приведена информация о том, что Мамулашвили уже давно не находится в зоне ведения боевых действий на территории Украины, а на связь якобы выходит из тыла.

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#киев
#военные
#удар
#всу
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В Харькове люди в военной форме похитили на улице парня
03 января 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Oleksandr Sadovenko

Люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове.
Его силой затолкали в автомобиль. Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.

Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.

Ранее сообщалось, что девочка 14 лет получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ села Солоти в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате работы ПВО осколками снаряда ранило четырнадцатилетнюю девочку. Она получила непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. Врачи оперативно оказали подростку помощь, госпитализация не потребовалась.

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#всу
#украина
#сво
#происшествие
#военком
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Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе
Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе
03 января 2024, 18:16

Фото: istock / valio84sl

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округ. В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет», — написал глава региона.
Он также уточнил, что был поврежден один частный дом, в нем выбило окна и и посекло осколками фасад.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что МИД Франции признал удары ВС Украины по Белгороду законной обороной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дрон
#сво
#Вячеслав Гладков
#всу
#рф
#беспилотник
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Франция назвала ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной
МИД Франции признал удары ВС Украины по Белгороду законной обороной
03 января 2024, 17:46

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Франции признало ракетные удары ВСУ по Белгороду законной обороной. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по городу Российской Федерации с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

Напомним, 30 декабря по центру Белгорода Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее запланированным террористическим актом. В результате атаки умерло 25 человек, среди которых пятеро детей. Более 100 человек пострадали.

До этого научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований и советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что нехватка военной помощи Запада ведет к скорому поражению Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#оон
#новости
#всу
#удар
#рф
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В Киеве нанесли удар по фабрике военной одежды, которую любит Зеленский
Страна.ua: в Киеве ударили по фабрике М-Тас, одежду которой любит Зеленский
03 января 2024, 17:06

Фото: istockphoto/shellexx

В Киеве в результате российского ракетного удара пострадала фабрика М-Тас.
Она производит военную одежду, которую носит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

Одежду данной компании носят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава офиса президента Андрей Ермак.

Производство любимой украинским руководством одежды разрушили ракетами X-101. Сотрудники фабрики не пострадали.

Также М-Тас помимо одежды производят тактическое снаряжение, обувь.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ответ РФ на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины продемонстрировал свою эффективность, уничтожив объекты ВСУ.

«Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — заявил бывший сотрудник ЦРУ.
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#всу
#украина
#новости
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В США заявили об эффективном ответе Москвы на теракт в Белгороде
Эксперт Джонсон назвал эффективным ответ России на украинский теракт в Белгороде
03 января 2024, 16:36

Фото: istock / Evgeny555

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ответ РФ на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины продемонстрировал свою эффективность, уничтожив объекты ВСУ.

«Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — заявил бывший сотрудник ЦРУ.
Он также отметил, что российская стратегия показывает свою эффективность, пока украинская армия не поражает ничего, кроме гражданской инфраструктуры. Джонсон обратил внимание, что украинские войска наносят удары кассетными боеприпасами.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#армия
#оборудование
#предприятия
#youtube
#интервью
#всу
#рф
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Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове
Минобороны: ВС РФ поразили пункты дислокации иностранных наёмников в Харькове
03 января 2024, 15:03

Фото: istock / aapsky

Вооружённые силы Российской Федерации поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо этого, был уничтожен ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.

Итого за сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о деталях военной подготовки в Британии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#станция
#армия
#рф
#всу
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Военэксперт Дандыкин предрёк массовое использование роботов и ИИ в зоне СВО
Военэксперт Дандыкин: число боевых роботов в зоне СВО может возрасти в 2024 году
03 января 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Количество боевых роботов, используемых российскими военными в зоне СВО, может возрасти в 2024 году. Такое предположение в беседе с NEWS.ru выдвинул военный эксперт Василий Дандыкин.
Специалист рассказал, что боевые роботы уже сейчас активно используются на фронте. Они представляют собой подвижные пулемётные или стационарные крупнокалиберные установки. Благодаря их использованию удаётся избегать человеческих потерь при выполнении боевых заданий.

По мнению собеседника NEWS.ru, таких роботов стоит использовать по всей линии фронта, поскольку они пригодны как для совершения атаки, так и для разминирования.

Дандыкин предположил, что в текущем году значительно вырастет количество таких роботов в зоне СВО. Также он не исключил того, что на фронте могут начать использовать искусственный интеллект.

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#сво
#искусственный интеллект
#роботы
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