Более 200 российских военнослужащих вернули из украинского плена

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Минобороны России сообщает, что из плена удалось вернуть 248 российских военнослужащих.
Возвращение военных на родину стало возможным благодаря участию посредника в лице Объединенных Арабских Эмиратов.
Всем освобожденным военнослужащим в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Ранее сообщалось, что люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове. Его силой затолкали в автомобиль.
Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.
Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.
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Всем освобожденным военнослужащим в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.
Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.
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Мария Фирсова