На Украине сравнили вооруженный конфликт с забегом на 100 метров

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, сравнил специальную операцию с забегом на 100 метров.
Ермак подчеркнул, что оставшиеся 30 метров являются самыми трудными. В то же время он отметил, что точно никто не знает, когда военные действия на Украине завершатся, и считает, что конфликт может закончиться внезапно.
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