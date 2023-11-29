В ОП Украины отрицают, что конфликт мог закончиться ещё весной 2022 года

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В офисе президента Украине отрицают информацию лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который заявил, что в марте 2022 года Украина и Россия могли заключить мирный договор на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Ни в феврале/марте 2022 года, ни в любое другое время, ни, тем более, сегодня никаких «реальных переговоров о мире» не было и не могло быть. Не нужно жить в иллюзиях. Россия никогда не вела переговоры – она ультимативно требовала признать ее право убивать», - заявил Подоляк.
По его словам, своими разговорами о готовности к мирным переговорам Москва хочет получить паузу в конфликте, чтобы подготовиться к новому этапу спецоперации.
Напомним, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО.
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