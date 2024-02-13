В Палестине считают Россию опорой в борьбе за независимость

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Палестина по праву считает Россию своей опорой в борьбе за жизнь как государства и независимость. Об этом заявил директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.
Политик также отметил, что Москва всегда поддерживала Палестину и могла бы крайне эффективно участвовать в мирном урегулировании в секторе Газа. В этой связи Абдулхади выразил сожаление по поводу того, что ХАМАС, контролирующий анклав, предпочёл обратиться за посредничеством к Катару.
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Александр Бойцов