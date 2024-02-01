Всем членам Организации освобождения Палестины запретили въезд в Америку

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Конгрессмены США поддержали законопроект о запрете на въезд в страну всем членам Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает ТАСС. Данная инициатива расширяет введенный ранее запрет на въезд должностных лиц организации на всех без исключения членов ООП.
Законопроект также предусматривает запрет на въезд для лиц, связанных с палестинскими радикальными движениями ХАМАС и «Исламский джихад». Ограничения касаются в том числе и участников атаки на Израиль, совершенной 7 октября 2023 года.
Организация освобождения Палестины представляет интересы арабов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
Ранее издание Axios писало, что американский госсекретарь Энтони Блинкен поручил подчинённым оценить все возможные варианты для признания Палестины независимым государством со стороны США и международного сообщества.
Напомним, палестино-израильский конфликт является источником напряженности в регионе на протяжении десятилетий. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. При этом в самом Израиле отвергают создание палестинского государства и не допускают этого в любом послевоенном сценарии.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Организация освобождения Палестины представляет интересы арабов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
Напомним, палестино-израильский конфликт является источником напряженности в регионе на протяжении десятилетий. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. При этом в самом Израиле отвергают создание палестинского государства и не допускают этого в любом послевоенном сценарии.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев