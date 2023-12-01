Зеленский признал армию России второй в мире по силе

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия России является второй в мире по своей силе. Его слова передает Associated Press.
Зеленский заявил, что доволен тем, что ВСУ не отступают в противостоянии со второй в мире по силе армии. И такое положение дел его вполне устраивает.
Однако украинский лидер отметил, что не доволен потерями среди ВСУ. По его словам, украинская армия не получила от стран Запада вооружение в необходимом объеме, и он этим не удовлетворён, однако и жаловаться ему не приходится.
Ранее зеленский также признал, что слышит голоса в пользу переговоров с Россией среди руководства западных стран. По словам главы Украины, «некоторые голоса всегда слышны. Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли давление со стороны западных стран по поводу начала переговоров с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ. При этом Зеленский отметил, что речи о давлении пока нет, но признал, Украина четко почувствовала переключение внимания Запада на конфликт между Израилем и ХАМАС.
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Однако украинский лидер отметил, что не доволен потерями среди ВСУ. По его словам, украинская армия не получила от стран Запада вооружение в необходимом объеме, и он этим не удовлетворён, однако и жаловаться ему не приходится.
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Элина Позднякова