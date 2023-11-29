Генерал НАТО фон Зандрарт признал силу российской армии

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Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал силу Вооруженных сил РФ, в интервью для газеты Mundo.
«С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю. Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем», - прокомментировал ситуацию фон Зандрарт.
По его наблюдениям, Вооруженные силы РФ делают упор на артиллерию, а также плотную концентрацию пехоты.
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