В Пентагоне заявили о поддержке связи с Россией по поводу противоспутникового оружия

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Соединенные Штаты следят за противоспутниковым оружием, предположительно разработанным Россией, координируют свои действия с союзниками и работают с Москвой по этому вопросу. Такое заявление Пентагон сделал РИА Новости.
В феврале телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что разведка США указывает на то, что Россия хочет разместить в космосе ядерное оружие. Упоминается возможное использование оружия против спутников.
Ранее Президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.
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