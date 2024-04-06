США и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности

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Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности после сообщений о возможном нападении Ирана, сообщает New York Times (NYT).
Согласно сообщению, силы США в регионе приведены в состояние повышенной готовности. Израиль также привел свои войска в состояние повышенной боевой готовности, отменил увольнение военнослужащих, призвал некоторых резервистов в подразделения противовоздушной обороны и заблокировал сигналы GPS.
По словам двух иранских чиновников, вооруженные силы Ирана также приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Ранее, 5 апреля, телеканал CBS News сообщил, что Иран планирует в ближайшие дни совершить крупное нападение на Израиль в качестве мести за взрыв сирийского консульства.
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По словам двух иранских чиновников, вооруженные силы Ирана также приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Ранее, 5 апреля, телеканал CBS News сообщил, что Иран планирует в ближайшие дни совершить крупное нападение на Израиль в качестве мести за взрыв сирийского консульства.
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Александр Климов