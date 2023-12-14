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В Петербурге эвакуированные из Газы подростки получили российские паспорта

14 декабря 2023, 16:48
Фото: istockphoto/yanik88

Фото: istockphoto/yanik88

В УМВД Калининского района Санкт-Петербурга в торжественной обстановке были вручены паспорта граждан РФ двум палестинским девушкам и одному юноше, достигшим 14 лет. Они вместе с семьёй в конце ноября бортом МЧС были эвакуированы из сектора Газа.

Родители новых граждан России трудятся в сфере здравоохранения. Папа — хирург, а мама — фармацевт, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу. В Северную столицу они решили переехать, так как здесь живёт их давний друг. Право получить российское гражданство юные палестинцы смогли получить в упрощённом порядке на основании норм Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ.

Всего в палестинской семье пятеро детей. Двое из них ещё не достигли возраста получения паспорта. Представители руководства УМВД Калининского района тепло поздравили новых сограждан с получением документа, удостоверяющего личность.

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ЦРУ хочет создать виртуальную «Российскую республику», заявил Нарышкин
Нарышкин: ЦРУ планирует создать виртуальную «Российскую республику»
14 декабря 2023, 17:04

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

«Виртуальное государство» с временной администрацией хочет создать Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США за пределами России и в противовес ей. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательный служб стран СНГ.
По его словам, ЦРУ работает над проектом по созданию виртуальной и якобы легитимной страны за пределами России, которая получит название Российская республика. Во главе этого государства будет некая временная администрация. 

Ранее президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года высказался об отношениях России и США. 

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Путин неожиданно ответил на вопрос о выборе между сельдью под шубой и оливье
14 декабря 2023, 16:27

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает: селёдку под шубой. Российский лидер ответил, что это зависит от того, что именно закусывать.
Этот вопрос был задан президенту уже после основной части подведения итогов 2023 года, в ходе так называемого блица, когда задавались короткие вопросы, требующие коротких ответов.

На вопрос о том, что читает глава государства, Путин пообещал перечитать в ближайшее время перечитать «Уголовный кодекс РФ», намекая на один из сложных вопросов, заданных ы ходе пресс-конференции. Тогда журналист указал, что наказания за некоторые преступления не соответствуют их тяжести, причём как в сторону смягчения, так и в сторону излишней жёсткости, и спросил, не следует ли внести изменения в законодательство. Затем Путин добавил, что у него на столике рядом с кроватью всегда лежит томик Лермонтова.

За 4 часа и 4 минуты, пока продолжалось подведение итогов года, Владимир Путин ответил на 79 вопросов, не уклонившись ни от одного из них.

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Путин рассказал, что бы посоветовал себе прежнему и от чего бы предостерёг
Путин заявил, что ему стоило быть менее доверчивым в общении с партнёрами
14 декабря 2023, 16:08

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года» заявил, что ему стоило быть менее наивным и доверчивым в начале политической карьеры.
Он сообщил, что, если бы мог обратиться к себе из 2000-х годов, то посоветовал бы быть менее наивным и доверчивым в отношении партнёров по политической арене. Но отметил: «Верной дорогой идёте товарищи». 

Ранее в ходе своего выступления Путин прокомментировал вопрос от своего «нейродвойника», отметив, что в жизни у него нет двойников. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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Путин назвал проблему с миграцией в России непростой
14 декабря 2023, 15:48

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин назвал проблему с миграцией в стране непростой. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года»
По словам главы государства, рынок труда не должен закрываться мигрантами любой ценой и в ущерб коренным жителям. 

Путин отметил, что дружественные государства часто запрашивают российских учителей для обучения своих детей, а также просят предоставлять учебники. С этим Россия активно помогает. 

По словам президента, мигранты, приезжающие в Россию, должны уважать местные традиции и жителей. 

Кроме того, Россия должна создавать подходящие, комфортные условия для жизни мигрантов, что также активно реализуется. 

В завершении ответа на соответствующий вопрос, российский лидер подчеркнул, что для страны интересы местного населения превыше всего. 

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#прямая линия
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Путин рассказал о перспективах развития российского газового рынка
14 декабря 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов газового рынка. Он сказал, что «Газпром» является надёжным партнёром, и именно поэтому продолжаются поставки газа на Запад.
Компания добросовестно выполняет свои контрактные обязательства, поэтому в том числе осуществляются транзитные поставки через Украину. Однако в основном это страны Южной Европы, подчеркнул президент.

«Нам же совершенно ни к чему наказывать, например, Венгрию», — сказал Путин.

Что касается поворота на Восток, то этот шаг совершенно очевиден, продолжил российский президент. Там активно развиваются крупные мировые экономические центры, и если они готовы закупать наш газ, то мы готовы им его продавать, отметил глава государства. Россия руководствуется в своих действиях не политической конъюнктурой, а прежде всего экономическими интересами, заключил Владимир Путин.

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«Последняя попытка»: Путин о контрнаступлении ВСУ и о том, когда закончится СВО
Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ
14 декабря 2023, 15:47

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции и прямой линии ответил на ряд вопросов жителей страны и журналистов. Один из первых вопросов был посвящен спецоперации на территории Украины. Редакция «Радио 1» расскажет о том, что президент сказал о сроках окончаниях СВО, как он оценил ранее анонсированное контрнаступление ВСУ, и какая ситуация складывается на фронте в настоящее время.

Путин рассказал, когда закончится СВО


В рамках участия в мероприятии «Подведение итогов года», президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда на Украине закончится СВО. Глава государства заявил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

Президент указал на то, что Украина по-прежнему чтит нацистов и возводит их в ранг национальных героев. Владимир Путин напомнил, что цели СВО остаются неизменными, и они также состоят в денацификации и демилитаризации страны.
Глава государства добавил, что Россия была вынуждена пойти на соответствующий шаг, так как киевские власти отвергали нацистские настроения и не хотели договариваться.


Путин рассказал о потерях  ВСУ при контрнаступлении


По словам главы государства, российские военные уничтожили 747 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления ВСУ.  

«Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков, это данные на вчерашний вечер, почти что 2,3 тысячи бронемашин. Вот это и есть демилитаризация», — заявил Владимир Путин.

Президент России также выразил недоумение относительно того, что украинские власти и военное командование «пихают людей на истребление» на левом берегу Днепра. Он пояснил, что ВСУ несут существенные потери, которые измеряются десятками человек, в то время как у России потери санитарные.

Путин предсказал итоги СВО
Путин предсказал итоги СВО

Также Путин добавил, что в зоне проведения СВО, Украина теряет не просто солдат, а элитные подразделения и штурмовые отряды.  


Путин назвал продолжительность линии фронта спецоперации


Линия фронта в зоне спецоперации составляет две тысячи километров, сообщил президент. Владимир Путин сообщил, что вооружение не везде поставляется вовремя, однако в России растет собственное производство. Он также отметил, что ситуация в этом направлении улучшается, над чем государство и Минобороны продолжают работу.    

Также российский лидер отметил увеличение количества беспилотников, которые используются в зоне боевых действий. Владимир Путин поблагодарил волонтеров, которые делают большую работу по предоставлению БПЛА российским военным в зону СВО.

Путин рассказал, сколько военных находятся в зоне СВО


В настоящее время 617 тысяч военнослужащих находятся в зоне проведения спецоперации на территории Украины, рассказал президент России. Он также сообщил, что участие в военных действиях принимают 244 тысячи человек из числа мобилизованных.


Путин объяснил, почему ВС РФ отошли от Крынок 


Российские военнослужащие отошли на несколько метров в районе Крынок на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от потерь, пояснил Владимир Путин. Глава государства рассказал, что на этом направлении ВСУ сосредоточили артиллерийские удары, которые могли привести к большим потерям среди ВС РФ, в связи с чем военное командование приняло решение отвести личный состав на несколько метров.   

Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию выгодной для ВС РФ и заявил, что ВСУ попали в огненный мешок, но украинское руководство продолжает направлять туда бойцов, невзирая на потери. Он также добавил, что бои в Крынках являются последней попыткой контрнаступления ВСУ. 

Путин оценил ситуацию с ЧВК в России 


По словам президента, частных военных компаний в стране нет и их деятельность не регламентирована законом. Однако права бойцов ЧВК, в том числе их право на льготы, должны быть восстановлены. Глава государства подчеркнул, что все участники СВО должны иметь права и гарантии, которыми наделены военнослужащие. Он добавил, что ситуация с ЧВК стала пробелом, допущенным Минобороны.  

Мобилизация в России: будет ли вторая волна


Президент России заявил, что в настоящее время в зону проведения спецоперации отправились добровольно 486 тысяч человек. По его словам, количество тех, кто желает встать на защиту Родины продолжает расти, поэтому проводить дополнительный набор в рамках новой волны мобилизации, необходимости нет. 

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Путин рассказал о государственной поддержке фермерских хозяйств
14 декабря 2023, 15:37

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса поддержки сельхозпроизводителей. Он отметил, что из общего объёма помощи, которое предоставляется сельскому хозяйству, 40% идет фермерам.
Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за отличный труд, особенно в этом году, когда по многим культурам были собраны рекордные урожаи. Он также отметил, что небольшие фермерские хозяйства обеспечивают ассортиментное разнообразие на рынке и способствуют полному удовлетворению спроса потребителей сельскохозяйственной продукции.

Владимир Путин подчеркнул, что в огромной степени благодаря добросовестному и самоотверженному труду работников агропромышленного комплекса в целом и фермерских хозяйств — в частности, проблема продовольственной безопасности страны полностью решена. Что касается поддержки села, то она была и будет, заключил президент.

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Арестович* заметил на прямой линии Путина признак преимущества РФ перед Украиной
Арестович*: Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне
14 декабря 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* увидел в рамках прямой линии президента РФ Владимира Путина признак, который указывает на преимущество России перед Украиной.
«Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и орками», - написал Арестович* в своей соцсети.

Он отметил, что на экране в рамках прямой линии Путина транслируются даже неудобные вопросы россиян, тем временем Украина погружаемся в «не смотри наверх». Таким образом, он рассуждает, у кого же все-таки преимущество: у Украины или у России.

Такое заявление экс-советника офиса украинского президента вызвало резонанс в украинских соцсетях. Многие граждане Украины призвали СБУ им «заняться».

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Путину задал вопрос его «нейродвойник»
14 декабря 2023, 15:27

Фото: Сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину задал вопрос его «нейродвойник».
«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», - так Путин ответил на вопрос студента СПбГУ из Питера, который использовал образ президента РФ.

По мнению президента, невозможно остановить развитие искусственного интеллекта.
 
«Искусственный интеллект, надо ли его бояться? Но предотвратить развитие интеллекта, который начинает чувствовать запахи, иметь когнитивные способности, невозможно. А значит, нужно возглавить", — сказал он. "Когда поняли, что ядерное оружие — угроза, начали договариваться. Так же будет и с искусственным интеллектом. Думать об этом стоит уже сегодня», уточник глава РФ.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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