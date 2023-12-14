В Петербурге эвакуированные из Газы подростки получили российские паспорта

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В УМВД Калининского района Санкт-Петербурга в торжественной обстановке были вручены паспорта граждан РФ двум палестинским девушкам и одному юноше, достигшим 14 лет. Они вместе с семьёй в конце ноября бортом МЧС были эвакуированы из сектора Газа.
Всего в палестинской семье пятеро детей. Двое из них ещё не достигли возраста получения паспорта. Представители руководства УМВД Калининского района тепло поздравили новых сограждан с получением документа, удостоверяющего личность.
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Александр Бойцов