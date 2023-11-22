Путин подписал указ о новых положениях при получении гражданства РФ

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Российский лидер Владимир Путин утвердил новые положения при порядке рассмотрения вопросов о приёме в гражданство РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь российского гражданства могут лишить за совершение террористические актов, преступления против государства, незаконный оборот психотропных и наркотических веществ и подделку документов.
При этом, приобретённого гражданства РФ могут лишить за преступления, направленные против территориальной целости страны, дискредитацию ВС РФ, а также за участие в нежелательных иностранных научно-производственных объединениях.
В то же время, гражданства смогут лишить за публичные призывы к терроризму, покушение на жизнь представителей власти и организации мятежей, призванных привести к государственному перевороту.
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При этом, приобретённого гражданства РФ могут лишить за преступления, направленные против территориальной целости страны, дискредитацию ВС РФ, а также за участие в нежелательных иностранных научно-производственных объединениях.
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Евгения Парфентьева