В Петербурге штаб кандидата в президенты РФ Надеждина остановил сбор подписей

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин остановил сбор подписей в свою поддержку в Санкт-Петербурге. В его предвыборном штабе сообщили, что уже собрано более трёх тысяч абсолютно легитимных подписей жителей Северной столицы.
В последние дни перед офисом на набережной Фонтанки, где располагается штаб кандидата, стали выстраиваться длинные очереди из желающих оставить свою подпись в его поддержку. Накануне по жалобе одного из жильцов дома на место «несанкционированного скопления людей» наведались правоохранители. Поводом послужили всё ещё действующие в Петербурге ковидные ограничения. После этого штаб Надеждина объявил о прекращении сбора подписей в городе на Неве. По данным аналитиков, на данный момент кандидат «с либеральным оттенком» собрал в стране 50 тысяч подписей из требуемых 100 тысяч.
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