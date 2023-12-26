Надеждин подал документы для участия в выборах президента РФ

Фото: iStock/nemchinowa
Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в ЦИК РФ для участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что депутат выдвинул свою кандидатуру от партии «Гражданская инициатива».
Надеждин лично прибыл в ЦИК и подал полный пакет необходимых документов.
В беседе с журналистами он сообщил о своей убеждённости в скором прохождении этапа принятия документов. Далее последует сбор подписей. Надеждин добавил, что это будет сложный период, поскольку необходимо собрать 100 тысяч подписей со всей России.
Также депутат подчеркнул, что данная избирательная кампания уже 38 в его карьере. До этого политик выдвигался на должности в Госдуму, Мособлдуму, а также в губернаторы Московской области. Однако Надеждин отметил, что текущая кампания значительно отличается от предыдущих, поскольку выдвижение происходит в огромной стране со 108 миллионами избирателей.
Читайте также:
Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа
В ЦИК сообщили о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента
ЦИК не допустила самовыдвиженку Дунцову до выборов президента
Надеждин лично прибыл в ЦИК и подал полный пакет необходимых документов.
Также депутат подчеркнул, что данная избирательная кампания уже 38 в его карьере. До этого политик выдвигался на должности в Госдуму, Мособлдуму, а также в губернаторы Московской области. Однако Надеждин отметил, что текущая кампания значительно отличается от предыдущих, поскольку выдвижение происходит в огромной стране со 108 миллионами избирателей.
Читайте также:
Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа
В ЦИК сообщили о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента
ЦИК не допустила самовыдвиженку Дунцову до выборов президента
Анастасия Чинкова