Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал естественным большое количество желающих принять участие в выборах главы государства.
Ранее в беседе с РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что уже 33 человека заявили о своём намерении участвовать в президентских выборах.
Песков, комментируя эти данные, отметил, что в Конституции РФ зафиксировано право участвовать в выборах, чем и пользуются граждане.
При этом он добавил, что у части кандидатов вполне реализуемые политические амбиции, а у других – нет. Но выдвигать кандидатуры могут все желающие.
Напомним, чтобы выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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Песков, комментируя эти данные, отметил, что в Конституции РФ зафиксировано право участвовать в выборах, чем и пользуются граждане.
Напомним, чтобы выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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Анастасия Чинкова