Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты

Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты

Песков назвал естественным большое число желающих принять участие в выборах
26 декабря 2023, 13:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал естественным большое количество желающих принять участие в выборах главы государства.
Ранее в беседе с РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что уже 33 человека заявили о своём намерении участвовать в президентских выборах.

Песков, комментируя эти данные, отметил, что в Конституции РФ зафиксировано право участвовать в выборах, чем и пользуются граждане.


При этом он добавил, что у части кандидатов вполне реализуемые политические амбиции, а у других – нет. Но выдвигать кандидатуры могут все желающие.

Напомним, чтобы выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

Читайте также:

В ЦИК сообщили о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента

Надеждин подал документы для участия в выборах президента РФ

Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа
#дмитрий песков
#выборы
#кандидаты
#президент
#цик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ступинской больнице открыли Центр амбулаторной онкопомощи
26 декабря 2023, 14:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На базе Ступинской больницы начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В новый центр смогут обратиться пациенты из городских округов Ступино и Кашира. Ранее им приходилось ездить в другие города или в областной онкодиспансер в Балашихе.
«В Подмосковье работают 24 центра амбулаторной онкологической помощи. В каждом пациент может пройти полный цикл диагностики и получить лечение. Также там проводится диспансерное наблюдение за пациентами с подтверждённым заболеванием», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ступинском центре онкопомощи пациенты могут пройти УЗИ, рентген, компьютерную томографию, маммографию и лабораторную диагностику. Учреждение может принимать до 90 человек в смену. Есть и дневной стационар для поведения химиотерапии на 10 коек.

Читайте также:

В Подмосковье врачи спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом

Лобненские травматологи восстановили работоспособность руки 84-летней женщине

В Электростали врачи вернули 94-летней женщине возможность ходить после перелома
#светлана стригункова
#минздрав мо
#онкология
#ступино
#больница
#здравоохранение
#медицина
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге началась встреча глав государств СНГ
26 декабря 2023, 14:08

Фото: сайт Кремля

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно перед новым годом организует президент России Владимир Путин.
Отмечается, что в Россию прибыли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Азербайджана. Однако встреча началась не за столом переговоров, а экскурсией по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Так, в рамках встречи главы государств СНГ уже посетили музей-заповедник «Павловск», а затем отправятся в Царское село и Петергоф.

Неформальный саммит СНГ завершится заседанием в Константиновском дворце в Стрельне.

Читайте также:

Песков оценил возможность личной встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ

Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц

Путин назвал долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС
#владимир путин
#санкт-петербург
#саммит
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Японские власти захотели возобновить соглашение с РФ о рыбном промысле у Курил
26 декабря 2023, 13:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Токио планирует продолжить работу по возобновлению соглашения с Россией о рыболовном промысле в районе Курильских островов. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.
По её словам, японские власти продолжают вести координацию на самых разных уровнях, но на данный момент не удалось получить от российской стороны положительного ответа по поводу осуществления японскими рыбаками промысла в районе Южных Курил. По мнению главы японского МИД, вина за сложившуюся ситуацию лежит на России.

В октябре японские СМИ сообщали, что рыбаки лишились доступа к Курильским островам из-за антироссийских санкций. Представители рыболовецких компаний говорили, что хотели бы в 2023 году вновь выйти на промысел в акватории Южных Курил. Однако этот промысел регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.

Читайте также:

В Японии объяснили прекращение продаж популярного антибиотика

В японском посольстве объявили о будущем курсе отношений с Россией

РИА Новости: Япония приняла новый пакет антироссийских санкций
#мид
#сми
#рыбаки
#япония
#россия
#остров
#соглашение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Надеждин подал документы для участия в выборах президента РФ
26 декабря 2023, 13:41

Фото: iStock/nemchinowa

Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в ЦИК РФ для участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что депутат выдвинул свою кандидатуру от партии «Гражданская инициатива».

Надеждин лично прибыл в ЦИК и подал полный пакет необходимых документов.

В беседе с журналистами он сообщил о своей убеждённости в скором прохождении этапа принятия документов. Далее последует сбор подписей. Надеждин добавил, что это будет сложный период, поскольку необходимо собрать 100 тысяч подписей со всей России.

Также депутат подчеркнул, что данная избирательная кампания уже 38 в его карьере. До этого политик выдвигался на должности в Госдуму, Мособлдуму, а также в губернаторы Московской области. Однако Надеждин отметил, что текущая кампания значительно отличается от предыдущих, поскольку выдвижение происходит в огромной стране со 108 миллионами избирателей.

Читайте также:

Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа

В ЦИК сообщили о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента

ЦИК не допустила самовыдвиженку Дунцову до выборов президента
#цик
#кандидаты
#президент
#выборы
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Золото Всероссийского детского фестиваля по кёрлингу выиграли спортсмены из Подмосковья
26 декабря 2023, 13:37

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали победителями Всероссийского детского фестиваля по кёрлингу. об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.




Читайте также:
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова раскрыла детали ультиматума Сербии от Запада
Захарова: Сербии поставили ультиматум «что угодно, только не с Россией»
26 декабря 2023, 12:50

Фото: iStock/rarrarorro

Западные страны поставили Сербию перед серьёзным выбором – либо она остаётся с Европой, либо – с Россией. Об этом в беседе с RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Запад выставил Сербии серьёзный ультиматум «что угодно, только не с Россией», при этом не предоставив пути для решения, опираясь на национальные интересы народа.

Захарова в беседе с RT отметила, что некогда перед таким же выбором оказалась Украина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что протесты в Сербии организовала коалиция «Сербия против насилия», которая является союзом феминисток и абортниц. Их цель, по словам депутата, заключается в захвате власти.

Читайте также:

Русские спасли Сербию: майдан в Белграде и что выяснили российские спецслужбы

Посол РФ в Сербии: Поддержка беспорядков в Белграде идёт со стороны Запада

Политолог Светов раскрыл условия, при которых протесты в Сербии прекратятся
#мария захарова
#сербия
#протесты
#запад
#россия
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД объявило в розыск бывшего депутат Госдумы Дмитрия Гудкова*
26 декабря 2023, 12:25

Фото: istockphoto/Arkadiusz Warguła

Бывший депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков* объявлен в розыск. Это следует из розыскной базы министерства внутренних дел.
По какой именно статье УК РФ разыскивается Гудков*, в сообщении не уточняется. В правоохранительных органах корреспонденту ТАСС пояснили, что следователи возбудили против экс-депутата уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела стал размещённый в апреле 2022 года на YouTube видеоролик, на кадрах которого Гудков* выступил с резким осуждением действий российских военных в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, он опубликовал под видом достоверных сведений информацию об убийствах мирных граждан в украинских городах Буча, Ирпен и Бородянка, сообщил представитель МВД.

Читайте также:

МВД России объявило в розыск создателя «Масяни»

МВД объявило в розыск журналиста Камалягина*

СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина**

* Признан иноагентом в РФ

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#уголовное следователи
#ук
#youtube
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЦИК сообщили о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента
Булаев: 33 кандидата намерены участвовать в выборах президента
26 декабря 2023, 12:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев в беседе с РИА Новости рассказал о числе кандидатов, намеренных участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Он отметил, что в общей сложности о своём намерении заявили 33 кандидата.

Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что съезд партии «Справедливая Россия — За правду» поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на предстоящие выборы президента России. В голосовании приняли участие 192 представителя партии, которые единогласно поддержали нынешнего президента.

Читайте также:

Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа

Партия «Яблоко» передумала выдвигать своего кандидата на выборы президента

ЦИК не допустила самовыдвиженку Дунцову до выборов президента
#выборы
#кандидаты
#президент
#цик
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин упростил россиянам доступ к управлению мотовездеходной техникой
Путин подписал закон об упрощении доступа к управлению мотовездеходной техникой
26 декабря 2023, 11:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому упрощается доступ к управлению мотовездеходной техникой. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
В пресс-службе Минэкономразвития России рассказали, что для управления снегоходом ранее нужно было удостоверение тракториста-машиниста, которое можно было получить после прохождения курса обучения и сдачи экзаменов.

В настоящее время, согласно закону, к управлению мотовездеходной техникой допускаются водители, имеющие водительские права категории А и В1. При наличии прав категории В, С и D необходимо прохождение обязательного инструктажа перед арендой транспортного средства. При этом запрещается выезд на дороги общего пользования.

В ведомстве подчеркнули, что принятие этого закона позволит расширить возможности развития активного отдыха, а также легализовать бизнес по аренде квадроциклов, снегоходов и иных видов мотовездеходной техники.

Читайте также:

Путин подписал закон, позволяющий скорой оказывать помощь без согласия пациента

Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России

Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
#владимир путин
#закон
#россияне
#водительские права
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф