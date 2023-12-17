В Петербурге задержали бывшего сенатора по делу о мошенничестве

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа Александр Сабадаш был задержан в Петербурге по новому делу о мошенничестве с банком «Таврический», сообщили в в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Куйбышевский районный суд утвердил продление срока его задержания на 72 часа.
Дело было начато в июле 2023 года, а в сентябре оно было объединено с двумя другими уголовными делами. Сабадаш и его соучастник Дмитрий Гаркуш были фактически задержаны в пятницу, 15 декабря, в 11:30. В этот же день суд вынес приговор Сабадашу на 7,5 года лишения свободы и наложил штраф в размере 200 тысяч рублей. Его соучастники, бывшие топ-менеджеры «Таврического» — Дмитрий Гаркуш и Сергей Сомов, также получили аналогичные наказания.
Сабадашу, Гаркушу и Сомову приписывают 16 случаев хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. Следствие утверждает, что они передали деньги на счёт контролируемого Сабадашем завода «Ливиз», откуда деньги были переведены на иностранные счета. Ущерб, по данным следствия, не был возмещен.
Сабадаш, член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в 2003-2006 годах, в прошлом был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, управлявший значительной торговлей крепким алкоголем на северо-западе. Его активами в то время были компания «Ливиз» и ОАО «Выборгская целлюлоза».
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Сабадашу, Гаркушу и Сомову приписывают 16 случаев хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. Следствие утверждает, что они передали деньги на счёт контролируемого Сабадашем завода «Ливиз», откуда деньги были переведены на иностранные счета. Ущерб, по данным следствия, не был возмещен.
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Артем Кузьмин