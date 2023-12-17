В Петербурге задержали бывшего сенатора по делу о мошенничестве

Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа Александр Сабадаш был задержан в Петербурге по новому делу о мошенничестве с банком «Таврический», сообщили в в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Куйбышевский районный суд утвердил продление срока его задержания на 72 часа.