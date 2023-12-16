В Ватикане впервые в истории осудили кардинала и приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Кардинал Анджело Бечча приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы по делу о недвижимости в Лондоне.
В истории это первый случай, когда осудили кардинала и отправили в тюрьму, пишет агентство ANSA.
Процесс по делу о приобретении недвижимости в Лондоне для Святого престола продолжался два с половиной года. По данным следствия, кардинал Беччу ответственен за нарушения и злоупотребления, которые произошли во время процедуры. Ему вменялось в том числе предоставление ложной информации и мошенничество.
На скамье подсудимых, помимо кардинала, оказались ещё девять человек.
На момент покупки недвижимости в Великобритании Беччу был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам. Беччу не признал вины ни по одному из обвинений.
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Процесс по делу о приобретении недвижимости в Лондоне для Святого престола продолжался два с половиной года. По данным следствия, кардинал Беччу ответственен за нарушения и злоупотребления, которые произошли во время процедуры. Ему вменялось в том числе предоставление ложной информации и мошенничество.
На момент покупки недвижимости в Великобритании Беччу был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам. Беччу не признал вины ни по одному из обвинений.
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Мария Фирсова