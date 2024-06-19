В Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ы решили уступить друг другу место в машине во время встречи в аэропорту Пхеньяна. Главы государств подошли к президентскому лимузину и несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль.