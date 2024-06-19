В Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына

Фото: сайт Кремля
В Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом информирует РИА Новости.
По данным издания, мероприятие проходит на площади Ким Ир Сена.
В программе предусмотрен торжественный концерт и государственный прием, планируется возложение венка к монументу освобождения Кореи армией СССР.
Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня. Главам государств предстоит провести переговоры в расширенном составе, а также пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.
Общение лидеров стран началось уже в аэропорту, Путин и Ким Чен Ын оживленно беседовали несколько минут около кортежа Путина, после чего российский президент пригласил северокорейского коллегу в свой президентский «Аурус» и оба лидера покинули аэропорт Пхеньяна на одном автомобиле.
Ким Чен Ын также сопроводил Путина в место ночлега – резиденцию для почетных гостей «Кымсусан», по дороге лидеры общались, делились мнениями о развитии отношений двух государств.
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В программе предусмотрен торжественный концерт и государственный прием, планируется возложение венка к монументу освобождения Кореи армией СССР.
Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня. Главам государств предстоит провести переговоры в расширенном составе, а также пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.
Общение лидеров стран началось уже в аэропорту, Путин и Ким Чен Ын оживленно беседовали несколько минут около кортежа Путина, после чего российский президент пригласил северокорейского коллегу в свой президентский «Аурус» и оба лидера покинули аэропорт Пхеньяна на одном автомобиле.
Ким Чен Ын также сопроводил Путина в место ночлега – резиденцию для почетных гостей «Кымсусан», по дороге лидеры общались, делились мнениями о развитии отношений двух государств.
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Алина Юрчак