В ПМР опровергли информацию о намерении обратиться к России

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Съезд депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не намерен принимать обращение о присоединении региона к РФ, с таким заявлением выступила заместитель председателя Верховного совета непризнанной ПМР Галина Антюфеева в ходе общения с журналистами.
«Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать», — прокомментировала ситуацию Антюфеева.
Она также напомнила, что жители Приднестровья высказали свою волю ещё в 2006 году, однако, сегодня, в условиях проведения специальной военной операции на Украине, Антюфеева не считает необходимым выносить к обсуждению столь сложный вопрос.
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Евгения Парфентьева