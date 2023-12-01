В подмосковных парках в первый день зимы включили праздничное освещение

Фото: Минблаго МО
В парках Московской области в преддверии новогодних праздников зажгли праздничное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«Министерство всё больше уделяет внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период. Сейчас посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, тёплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Это позволяет создать у каждого гостя праздничное настроение в преддверии Нового года», – отметил министр Михаил Хайкин.По данным министерства, в подмосковных парках установили 112 украшенных новогодних ёлок и 853 световых фигур. Посетителей встречают новогодняя иллюминация, тематические фотозоны и ярмарки.
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Лора Луганская