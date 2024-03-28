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В Польше заявили о прекращении действия преференция для экспорта Украины в ЕС

МИД Польши: действие преференций для экспорта Украины в ЕС заканчивается
28 марта 2024, 16:03
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина больше не будет иметь приоритет для экспорта в страны Евросоюза. Временный доступ был предоставлен Киеву в качестве жеста солидарности. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Его слова передает RMF FM.
«Украина получила акт солидарности всего Европейского союза при предыдущем правительстве в виде временного допуска на единый рынок Европейского союза», – заявил глава польского МИД.

Таким образом, Ситорский отметил, что впредь Украина будет вынуждена самостоятельно решать экономические проблемы. Он уточнил, что у Киева есть доступ к морским путям и рынкам, где страна ранее успешно действовала.


Ранее страны Балтии, Польша и Чехия обратились в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.

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В сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США
NBC: Клинтон и Обама поучаствуют в сборе денег для предвыборной кампании Байдена
28 марта 2024, 16:44

Экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает NBC.
В сообщении телеканала упоминается, что два бывших лидера государства, которым сейчас 77 лет и 62 года, пытаются помочь своему преемнику, которому 81 год. Примечательно, что участие Обамы и Клинтона может принести кампании более 25 миллионов долларов.

По данным источника, предвыборная кампания нынешнего президента оценивает предстоящий сбор средств как самый успешный в истории Штатов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#сша
#дональд трамп
#джо байден
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Генерал ВСУ раскрыл причину тяжелого положения Украины
Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за пустых обещаний
28 марта 2024, 16:41

Фото: iStock/JARAMA

Украина попала в тяжелое положение из-за напрасных обещаний руководства страны о скорой победе. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Youtube-каналу Newsroom.
«То, что имеет сейчас Украина, — это результат той мощной информационной политики, которая была сформирована в 22-м году, когда вместо того, чтобы объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы, нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили», — рассказал Кривонос.

Он также напомнил, что украинское общество пытались убедить в том, что Россия – это «негосударство», у которого уже закончились ракеты. А также советовали покупать билета на набережную в Ялте.

Однако украинца тогда столкнулись с совершенно иной действительностью, а многие из тех, кто «трепал языком уже переехали на Запад, добавил Кривонос.

По его словам, именно в результате ложного информирования украинцы стали неспособными сделать выводы и понять, кто же виноват в сложившейся ситуации.

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#россия
#оружие
#общество
#украина
#всу
#запад
#ракеты
#киев
#ядерное оружие
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Боррель чётко подтвердил готовность союзников пожертвовать Украиной
Advance: Боррель подтвердил готовность союзников пожертвовать Украиной
28 марта 2024, 15:47

Фото: iStock/Photoboyko

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву ради собственных интересов, а не от любви к украинскому народу, говорит о готовности пожертвовать Украиной в своих целях. Так пишет Advance.
Напомним, Ранее Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину, преследуя собственные интересы, а не из-за любви к украинскому народу.

«С начала вооруженного конфликта, да и раньше тоже, западная помощь Киеву основывалась не на "любви к украинскому народу", но мало кто со столь высоким положением вот так откровенно говорил об этом, как сейчас это подтверждает глава дипломатического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель», — говорится в статье.

Однако автор отметил, что, если Украина однажды «исчезнет с карты Европы, ее нынешние помощники, вероятно, несильно расстроятся». Он также напомнил, что по словам Борреля, американский статус мирового гегемона ослабится, в случае победы России над Украиной, так как станет понятно, что на США нельзя положиться.

В статье журналист рассуждает о том, что союзники, затягивая конфликт до границ возможного и доведением Украины до потери нескольких поколений народа, еще больше помогают России в полном захвате Украины.

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#сша
#помощь
#сад
#конфликт
#лето
#журналист
#украина
#весна
#евросоюз
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Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку
28 марта 2024, 15:32

Фото: iStock/william87

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку. Об этом в своём Telegram-канале сообщило издание Baltnews.
Отмечается, что он заявил о своём уходе после беседы с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Издание пишет, что глава МИД уходит в отставку на фоне скандала с растратой. Это произошло ещё во времена, когда он занимал пост премьер-министра страны. Тогда он арендовал частные самолёты для перелётов, но их стоимость оплачивалась из казны государства.

Напомним, что Кариньш оставил пост премьер-министра Латвии 17 августа 2023 года. Тогда он пытался убедить партнёров в необходимости расширения коалиции, однако две партии не приняли его предложение.

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#латвия
#мид
#политика
#пост
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Премьер Италии выразила Макрону несогласие по вопросу Украины
28 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке европейских войск на Украину, об этом она сообщила в эфире канала Rete4.
Мелони рассказала, что после недавнего саммита ЕС в газетах стали появляться сообщения, что лидеры «готовят Европу к войне». Премьер-министр возмутилась происходящим и выразила несогласие с идеей отправки европейских военнослужащих на Украину.

Ранее Макрон публично высказался, что возможность отправки войск на Украину есть, консенсус пока не достигнут, «но ничего исключать нельзя». Слова президента франции были раскритикованы Генсеком НАТО Столтенберга, а также рядом политиков европейских держав.

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#италия
#премьер-министр
#россия
#украина
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«Страна непуганых идиотов»: депутат ГД уличил Швецию в незнании законов
Депутат ГД: Швеция не знает, что наёмничество – это уголовное преступление
28 марта 2024, 15:06

Фото: iStock/WDnet

Власти Швеции, вероятно, не знают, что в большинстве стран мира наёмничество – это уголовно наказуемое преступление. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил агентству, что украинское посольство в Стокгольме вправе вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это якобы не противоречит международному праву.

Журавлёв подчеркнул, что Швеция, как выяснилось, даже не знает о том, что наёмничество – это уголовное преступление. Однако это сфера ответственности Северного флота, о чём стоит помнить шведам, собравшимся воевать на Украине в рядах ВСУ.

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#швеция
#украина
#наемники
#госдума
#закон
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Песков ответил на слова экс-канцлера Германии о дружбе с Путиным
Песков о словах Шредера: хорошие отношения с Путиным помогали в решении проблем
28 марта 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Этими словами Песков прокомментировал слова Шредера о возможности повлиять на урегулирование конфликта по Украине благодаря дружбе с российским лидером. Пресс-секретарь Путина подтвердил, что это действительно помогало решать сложные вопросы и влияло на развитие отношений между Россией и Германией.

Песков отметил, что в настоящее время у действующих немецких политиков нет такой тяги к выстраиванию хороших отношений с Россией.

Он добавил, что конструктивное общение между главами государств всегда помогает решать межгосударственные вопросы.

Ранее Шредер в интервью агентству DPA заявил, что дружба с Путиным пошла бы на пользу для переговоров по Украине. Также он отметил, что конфликт можно решить исключительно путём переговоров.

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#дмитрий песков
#россия
#германия
#сотрудничество
#владимир путин
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NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Racide

Американские спецслужбы не передали России всю имеющуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», поскольку боялись раскрыть свои источники. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что враждебные отношения России и США не позволили американским чиновникам передать полную информацию о готовящемся теракте из опасений, что российские власти узнают об их источниках разведывательных данных или методах.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщал, что переданная в начале марта информация носила общий характер и не содержала какой-либо конкретики. Российские спецслужбы, по его словам, реагировали на это сообщение.

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#сша
#россия
#информация
#теракт
#крокус сити холл
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В МИД РФ обеспокоены предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США
Захарова: в России обеспокоены апрельской встречей Армении, Евросоюза и США
28 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/ser-alim

Встреча Армении, Евросоюза и США вызывает беспокойство в России, поскольку в Брюсселе и Вашингтоне прямо заявляют об антироссийской направленности таких мероприятий. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее власти Армении анонсировали запланированную на 5 апреля встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Кроме того, беспокойство вызывает то, что встреча нацелена не на мир между Арменией и Азербайджаном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию повестке, направленной против России, а также разрушение связей со страной.

Захарова задалась вопросом, почему армянские власти делают вид, что не понимают намерений Запада превратить Армению в инструмент реализации опасных западных планов, противоречащих коренным интересам армянского народа.

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#мид рф
#мария захарова
#армения
#сша
#евросоюз
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