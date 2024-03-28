В Польше заявили о прекращении действия преференция для экспорта Украины в ЕС

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Украина больше не будет иметь приоритет для экспорта в страны Евросоюза. Временный доступ был предоставлен Киеву в качестве жеста солидарности. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Его слова передает RMF FM.
«Украина получила акт солидарности всего Европейского союза при предыдущем правительстве в виде временного допуска на единый рынок Европейского союза», – заявил глава польского МИД.
Таким образом, Ситорский отметил, что впредь Украина будет вынуждена самостоятельно решать экономические проблемы. Он уточнил, что у Киева есть доступ к морским путям и рынкам, где страна ранее успешно действовала.
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