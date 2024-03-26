Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Молочную и мясную продукцию, а также кондитерские изделия, произведённые в Московской области, экспортируют в Армению, по итогам минувшего года объём экспорта этих товаров увеличился на 12% по сравнению с показателями годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Об общем объёме поставок рассказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он также рассказал о главных предприятиях-экспортёрах, поставляющих продукцию для армянского рынка. Это Дмитровский молочный завод, где выпускают глазированные сырки, мороженое и сывороточные напитки, Раменский кондитерский комбинат, производящий пирожные, пироги и мини-рулеты, а также серпуховская компания «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающая овсяные каши и лапшу быстрого приготовления, а также напитки.
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«В 2023 году из Московской области в Армению экспортировали около 7 тысяч тонн мясных продуктов, более 2,5 тысячи тонн молочной продукции и около 3 тысяч тонн кондитерских изделий», — уточнил Мурашов.
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Лев Каштанов