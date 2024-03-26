Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%

Молочную и мясную продукцию, а также кондитерские изделия, произведённые в Московской области, экспортируют в Армению, по итогам минувшего года объём экспорта этих товаров увеличился на 12% по сравнению с показателями годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.