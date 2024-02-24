В посольстве Китая назвали санкции за связи с Россией запугиванием

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После введения санкций против китайских компаний, предположительно за сотрудничество с Россией, КНР обвинила США в использовании методов «экономического принуждения, односторонности и запугивания».
Это отражено в заявлении китайской дипломатической миссии в Вашингтоне, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Дипломаты заверили, что Китай предпримет необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний в свете введенных санкций, и призвали Соединенные Штаты «немедленно исправить свои ошибки» и прекратить давление.
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«Китай настойчиво выражает свое противодействие против попыток США злоупотреблять своей властью с целью подавления китайских компаний в рамках концепции национальной безопасности», — говорится в заявлении посольства.
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Артем Кузьмин