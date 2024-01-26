Bloomberg: США опередили Китай в гонке за статус первой экономики мира

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Соединённые Штаты Америки обошли Китай и получили статус первой экономики мира, об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, за минувший год показатель ВВП в Соединённых Штатах вырос на 6,3 процента, в то время как в Китае только на 4,6 процента.
О более успешном росте американской экономики свидетельствует и рынок ценных бумаг. В рамках текущей недели, американские акции побили рекорды, в то время как китайские испытывают проблемы.
Как отметил Прасад, нынешняя ситуация заставляет аналитиков сомневаться в том, что Китаю удастся вырвать ветвь экономического первенства у США.
Читайте также:
В Европе цены вырастут на 10% из-за кризиса в Красном море
Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
«Это поразительный поворот судьбы», — описал происходящее бывший глава китайского подразделения МВФ Эсвар Прасад.
Как отметил Прасад, нынешняя ситуация заставляет аналитиков сомневаться в том, что Китаю удастся вырвать ветвь экономического первенства у США.
Читайте также:
В Европе цены вырастут на 10% из-за кризиса в Красном море
Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
Евгения Парфентьева